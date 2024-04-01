Aşık Veysel’in Mezarı Nerede? Aşık Veysel Nerede Vefat Etti, Mezarı Hangi Şehirde?

1894 yılında Sivas'ta dünyaya gelen Aşık Veysel, yedi yaşındayken çiçek hastalığı nedeni ile gözlerini kaybetmiştir. Babası ise Aşık Veysel'e oyalanması için bağlama almıştır. İlk önceleri başka ozanların türkülerini çalmaya başlayan Aşık Veysel, ardından kendi türkülerini yazmıştır. Aşık Veysel nerede vefat etti, mezarı hangi şehirde, Aşık Veysel'in mezarı nerede sorusunun yanıtları, sevenleri ve mezarını ziyaret etmek isteyenler için ilgi çekicidir.

Aşık Veysel Nerede Vefat Etti?

Aşık geleneceğinin son büyük temsilcilerinden biri olan Aşık Veysel, 1971 yılında Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde son konserini vermiştir. Ardından 21 Mart 1973 tarihinde saat 03.30'da doğmuş olduğu köy Sivrialan'da hayata gözlerini yummuştur. Aşık Veysel'in yaşadığı o ev, günümüzde adına müze olarak düzenlenmiştir.

Aşık Veysel'in Mezarı Nerede?

Aşık Veysel, gerçek adı ile Veysel Şatıroğlu'nın mezarı, doğduğu ve hayata gözlerini yumduğu Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı olan Sivrialan Köyü'nde yer alıyor. Ünlü ozan, her ölüm yıldönümünde sevenleri tarafından mezarı başında anılıyor.