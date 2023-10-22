Aşıklar Mağarası Nerede ve Nasıl Gidilir? Aşıklar Mağarası Giriş Ücreti Ne Kadar, Müzekart Geçiyor Mu?

Aşıklar Mağarası, Fosforlu Mağara'nın hemen yanında yer alır ve tavanı ile duvarları etkileyici bir güzelliğe sahiptir. Diğer mağaralara göre daha küçük olmasıyla dikkat çeker. Tarihi Yarımada'nın güneybatı tarafındaki bu doğal oluşum, yalnızca bir insanın girebileceği büyüklüktedir. Giriş bölümü, denizden ortalama olarak 15 metre yüksekliktedir. Aşıklar Mağarası nerede ve nasıl gidilir, giriş ücreti ne kadar ve Müzekart geçiyor mu araştırılmalıdır.

Aşıklar Mağarası Nerede ve Nasıl Gidilir?

Antalya'nın Alanya ilçesindeki Hisariçi mahallesinde bulunan Aşıklar Mağarası, ortalama 75 metre uzunluğa sahiptir. Antalya ile Alanya arası mesafe, ortalama olarak 135 kilometredir. Alanya ile Hisariçi arası ise yaklaşık 30 km'dir. Buraya gitmek için ilk olarak Antalya'ya varmak gerekir. Diğer ulaşım seçenekleri haricinde kendi özel aracıyla seyahat etmek isteyenler de olabilir. Antalya'ya, kendi araçlarıyla ulaşmayı planlayan İstanbulluların, D650, Kuzey Marmara Otoyolu, O-7 ve O-5'i kullanmaları gerekir. Ankara-Isparta Yolu, Kırıkkale-Konya Yolu ve Dumlupınar Bulvarı istikametleri, Ankara'dan gideceklerin tercih etmesi gereken kara yollarıdır. Yolculuğa İzmir'den başlayacaklar ise E87 ve D585'ten ilerlemelidir. Bu mağaraya ulaşmak için Antalya il merkezinden Alanya'ya, taksi, servis veya özel araç ile geçilmelidir. Alanya varıldıktan sonra tekne ile devam edilmelidir. Bunun için mağaraya giden turlara katılmak gerekir.

Aşıklar Mağarası Giriş Ücreti Ne Kadar?

Cilvarda Burnu'ndaki Aşıklar Mağarası'na ulaşım, sadece deniz yolu üzerinden sağlanmaktadır. İki girişi olan mağaraya girmek için tırmanmak şarttır. Girişi oldukça dar olduğundan dolayı yalnızca bir insanın girmesi mümkündür. Tavanının alçak olması nedeniyle, bazı noktalarda eğilerek yürümek gerekir. Yukarıya doğru tırmanmak kolay olsa da kayalıklardan aşağıya inmek oldukça zor ve tehlikelidir. Giriş için istenen ücret, yetişkinler için 15, öğrenciler için ise 8 TL'dir. Milli parklara ödeme yapmadan giriş yapma imkanı sunan Müzekart ise bu mağarada geçerli değildir.