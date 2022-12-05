Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri Asıl Kelimesinin Zıt Anlamlısı Nedir? Asil Kelimesinin Zıt Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı
Giriş Tarihi: 5.12.2022 08:44 Son Güncelleme: 5.12.2022 08:44

Asıl Kelimesinin Zıt Anlamlısı Nedir? Asil Kelimesinin Zıt Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Asıl kelimesi bir şeyin gerçekliğini yani, aslını ifade ediyor. Günlük yaşamda sıklıkla kullanılan bir kelime olan asıl, özellikle gerçekte ya da doğru olarak neyin kast edildiğini açıklarken kullanılıyor. Asıl anlam, asıl şahıs gibi kalıp cümleler içerisinde de bu kelimeye rastlayabilirsiniz.

Asıl Kelimesinin Zıt Anlamlısı Nedir? Asil Kelimesinin Zıt Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Asıl kelimesinin ifade ettiği anlama bu yazımızda yer vereceğiz. Ayrıca, asıl kelimesinin zıt anlamlısı ve örnek cümlelerini hep birlikte inceleyeceğiz.

Asıl Kelimesinin Anlamı Nedir?

Asıl kelimesi, bir şeyin örneği ya da kopyası değil kendisi, kaynak, kök, köken, çıkak anlamını ifade ediyor. Asıl kelimesinin anlamını pekiştirecek birçok eş anlamlı kelimeleri bulunuyor. Bir kelimenin başka bir sözcük ile yazılışlarının farklı ama anlamlarının aynı olması eş anlamlı(anlamdaş) kelime olduğunu belirtiyor. Asıl kelimesinin eş anlamlı kelimelerine göz atalım;

  • Gerçek
  • Hakikat
  • Mahiyet
  • Nitelik
  • Öz
  • Sahici

Asıl Kelimesi İle İlgili Örnek Cümleler Nelerdir?

  • Görevli memur bize bu belgenin aslını istediğini söyledi.
  • Sınav kağıtlarının aslı bende kaldı.
  • Bu konuyla alakalı söylemek istediğim asıl şey buydu.
  • Asıl kıyamet bugün kopacak.
  • Bu kitabın asıl yazarı, bizim alt komşumuz.

Asıl Kelimesinin Zıt Anlamlısı Nedir?

Asıl kelimesinin anlamını daha iyi kavramak için zıt anlamlısına bakmak uygun olacaktır. Asıl kelimesinin zıt anlamlısı ise ''taklit'' sözcüğüdür. Taklit, belli bir örneğe benzemeye ya da benzetmeye çalışmak, öykünme ve birinin davranışlarını ya da konuşmasını tekrarlayarak eğlenme anlamlarına geliyor.

Taklit kelimesi günlük yaşamda, halk arasında genel olarak eğlenceli bir oyunu ifade eden kelime olarak kullanılıyor. Taklit kelimesinin benzeri, eş anlamlısı olarak ''sahte'' sözcüğü söylenebilir. Gerçek olmayan, yalancı, uydurma ifadeleri ise sahte kelimesinin anlamını belirtiyor. Günlük yaşamda sahte kelimesinin anlamı ise imitasyon ifadesiyle örtüşüyor.

Taklit Kelimesi İle İlgili Örnek Cümleler Nelerdir?

  • Arkadaşım Ahmet hayvan taklitlerini çok iyi yapıyor, bizi eğlendiriyor.
  • Annesinin yaptıklarını taklit ederek büyük gözükeceğine inanıyor.
  • Bu mağaza ünlü markanın ürünlerini taklit etmiş.
  • Babasının imzasını taklit ederek resmi belgeleri onaylatmış.
  • En sevdiğimiz ünlüleri taklit ettiğimiz bir oyun oynadık.

ARKADAŞINA GÖNDER
Asıl Kelimesinin Zıt Anlamlısı Nedir? Asil Kelimesinin Zıt Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA