Asıl kelimesinin ifade ettiği anlama bu yazımızda yer vereceğiz. Ayrıca, asıl kelimesinin zıt anlamlısı ve örnek cümlelerini hep birlikte inceleyeceğiz.

Asıl Kelimesinin Anlamı Nedir?

Asıl kelimesi, bir şeyin örneği ya da kopyası değil kendisi, kaynak, kök, köken, çıkak anlamını ifade ediyor. Asıl kelimesinin anlamını pekiştirecek birçok eş anlamlı kelimeleri bulunuyor. Bir kelimenin başka bir sözcük ile yazılışlarının farklı ama anlamlarının aynı olması eş anlamlı(anlamdaş) kelime olduğunu belirtiyor. Asıl kelimesinin eş anlamlı kelimelerine göz atalım;

Gerçek

Hakikat

Mahiyet

Nitelik

Öz

Sahici

Asıl Kelimesi İle İlgili Örnek Cümleler Nelerdir?

Görevli memur bize bu belgenin aslını istediğini söyledi.

Sınav kağıtlarının aslı bende kaldı.

Bu konuyla alakalı söylemek istediğim asıl şey buydu.

Asıl kıyamet bugün kopacak.

Bu kitabın asıl yazarı, bizim alt komşumuz.

Asıl Kelimesinin Zıt Anlamlısı Nedir?

Asıl kelimesinin anlamını daha iyi kavramak için zıt anlamlısına bakmak uygun olacaktır. Asıl kelimesinin zıt anlamlısı ise ''taklit'' sözcüğüdür. Taklit, belli bir örneğe benzemeye ya da benzetmeye çalışmak, öykünme ve birinin davranışlarını ya da konuşmasını tekrarlayarak eğlenme anlamlarına geliyor.

Taklit kelimesi günlük yaşamda, halk arasında genel olarak eğlenceli bir oyunu ifade eden kelime olarak kullanılıyor. Taklit kelimesinin benzeri, eş anlamlısı olarak ''sahte'' sözcüğü söylenebilir. Gerçek olmayan, yalancı, uydurma ifadeleri ise sahte kelimesinin anlamını belirtiyor. Günlük yaşamda sahte kelimesinin anlamı ise imitasyon ifadesiyle örtüşüyor.

Taklit Kelimesi İle İlgili Örnek Cümleler Nelerdir?