Aşırı ödev öğrencide kaygı yaratıyor

Okulların açılmasıyla ev ödevleri hem öğrencilerin hem de velilerin hayatına girmeye başladı. Ev ödevleri derslerin pekişmesi kadar sorumluluk, planlama ve zaman yönetimi gibi becerileri geliştiriyor. Aşırı ödev ve ailelerin yüksek beklentileri ise çocukta kaygı ve isteksizlik yaratabiliyor. Aşırı ödev, tekrar açısından faydalı görünse de öğrencinin yılgınlık, kaygı ve umutsuzluk hissetmesine neden olabiliyor. Seviyesine uygun ve makul miktardaki ödev ise başarı duygusunu besleyip öz güveni destekliyor. Çocuk-Ergen Uzman Klinik Psikolog Eda Ergür, "Ailelerin beklentileri de burada kritik bir rol oynar. 'Birinci olmalısın' gibi baskılar, çocukta kaygı ve stres yaratır; başarılı öğrenciler bile kendini yetersiz hissedebilir. Beklentiler, çocuğun motivasyonunu düşürebilir'' dedi. Ailelerin rolünün de bu konuda büyük önem taşıdığını belirten Ergür, "Ebeveynler çocuklarının ödevlerine ilgisiz kalmamalı, gerekli kaynak ve ortamı sağlamalı, öğretmenle iletişimde olmalı. Ancak ödev sorumluluğunu tamamen üstlenmek yerine rehberlik etmeli, çocuğun kendi sorumluluğunu üstlenmesine fırsat vermeli. Çocuğun ödevini kendi başına tamamlaması ve ardından ailenin bu çabayı fark edip takdir etmesi, motivasyonu ve aile bağlarını pekiştirir'' diye konuştu.

GEÇ SAATE BIRAKILMAMALI

Ödevin çok geç saatlere bırakılmaması gerektiğini söyleyen Ergür, ''Dinlenme sonrası, belirli ve düzenli bir çalışma rutini oluşturmak, hem dikkati hem de öğrenme kapasitesini artırır. Ancak çocuk yalnızca ders ve ödevle meşgul edilmemeli. Oyun, spor, sanat ya da başka ilgi alanlarına da zaman ayrılmalı.'' ifadesini kullandı.