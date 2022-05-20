Asit Baz Tepkimeleri Örnekleri Ve Konu Anlatımı - Asitler Ve Bazlar Ne İle Tepkime Verir?

Tepkime sonucunda önemli değişiklikler meydana getiren asit baz tepkimeleri örnekler ve konu anlatımıyla birlikte ele alındığında çok daha iyi ve net anlaşılacaktır. Özellikle bu gibi konularda örnekler her zaman pekiştirici birer araçtırlar. Asitler ve bazlar ne ile tepkime verir sorusunun cevabı asit baz tepkimeleri örnekleri ve konu anlatımıyla içeriğimizde detaylıca aktarılmıştır.

Asit Baz Tepkimeleri

Bir asit ve baz arasında meydana gelen kimyasal tepkimelere asit baz tepkimesi denmektedir. Tepkime mekanizmalarının ortaya çıkartılması ve bu mekanizmalar aracılığıyla problemlerin çözülmesi amaçlanarak, bu tür tepkimeler hakkında teoriler bilim insanlarınca geliştirilmiştir. Bu teorilerin en bilineni ise Bronsted-Lowry asit baz kuramıdır.

Asit Baz Tepkimeleri Örnekleri

Amino asitler, proteinlerin en küçük yapı taşlarını oluşturmaktadırlar. Tüm bunların yanı sıra elma, limon, portakal ve ısırgan otu gibi meyve – sebze yapısında da belli asitler bulunmaktadır. Amonyak, sabun ve kabartma tozu gibi maddeler de bazik özellik gösterenler arasındadırlar.

Bazlar ile asitler tepkimeye girdiklerinde, tuzlar meydana gelir. Tuzlar, önemli birer bileşiktir ve bu yönleriyle bilinirler. Bu tepkimeler tuzla birlikte su oluşumunu da meydana getirebilirler. Bu tepkimeler bir diğer adıyla nötrleşme tepkimesi olarak da bilinirler.

Nötrleşme tepkimeleri asitler ve bazların sulu çözeltilerinde meydana gelen durumlardır. Bu nedenle de tepkimede oluşan tuz çözeltileri iyonlarına ayrılmış biçimdedir. Asit baz tepkimeleri aşağıdaki gibidir;

Asit + baz = Tuz + Su şeklinde sonuçlanmaktadır.

Asit baz tepkimelerinin denklemlerini sıralamak için asitle ve bazların formüllerinin iyice bilinmesi son derece önemlidir.

Bazı asitlerin isim ve formülleri aşağıdaki gibidir:

Hidroiyodik asit (HI)

Fosforik asit (H3P04)

Hidrobromik asit (HBR)

Sülfürik asit (H2S04)

Nitrik asit (HNO3)

Hidroklorik asit (HCI)

Bazı bazların isimleri ve formülleri de aşağıdaki gibidir;

Sodyum hidroksit (NaOH)

Kalsiyum hidroksit Ca (OH)2

Potasyum hidroksit (KOH)

Magnezyum hidroksit Mg (OH)2

Baryum hidroksit Ba (OH)2

Amonyak (NH3)

HCI (suda) + NaOH (suda) = NaCI(suda) + H2o(s)

HCl asidi ile NaOH bazının sulu çözeltileri tepkime yoluyla su ve tuzu meydana getirirler. Asitlerin hidrojen iyonuyla birlikte bazların hidroksit iyonunun tepkimeye girmesi de su molekülünü meydana getirir ve buna da nötrleşme adı verilir.

Nötrleşme tepkimeleri olmaya başladığında 1 mol H iyonu ile 1 mol OH iyonu birleşirler. Bu nedenle tepkimenin denkleşmesi esnasında bu biçimde olan birleşme oranına bakılması oldukça önemlidir. Bu tepkimelerde bileşiklerin formüllerinde gerekli katsayıların yazılması lazımdır. Nötrleşme tepkimelerinde pH değerinin 7 olması şarttır.

Asit Baz Tepkimesinde Ne Açığa Çıkar?

Asit ve bazlar tepkimeye girerek tuz ile suyu oluşturur. Bu olaya da nötrleşme tepkimesi adı verilir. Asit ve bazların tepkimeye girme yoluyla su ve tuzu oluşturması ekzotermik bir olay olarak bilinir.