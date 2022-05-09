Asit Yağmurları Nasıl Oluşur? Asit Yağmuru Nedir, Neden Olur Ve Sonuçları Nelerdir?

Canlıların yaşamını tehlikeye atan asit yağmurları birçok gazın bir araya gelmesiyle oluşur. Asit yağmurlarının nasıl oluştuğunu ve ne gibi sonuçlar yarattığını bu haberimizde sizler için derledik. Asit yağmurları neden olur? Gibi soruların cevabını yazımızda bulabilirsiniz.

Asit Yağmuru Nedir?

Asit yağmuru içeriğinde asidik özellikler barındıran kimyasalların hava ile karışarak sis, çiy, yağmur veya kuru parçalar şeklinde yeryüzüne düşmesine denir. Çevre ve hava kirliliğine sebep olan ve atmosfere yayılan kükürt dioksit, azot dioksit gibi gazların gökyüzünde bulunan bulutların içindeki su tarafından emilmesi ile toprağa yağmur ya da kara dönüşerek düşmesi olayı asit yağmuru olarak adlandırılır. Asit yağmurları toprağın asit oranını yükseltirken tatlı su kaynaklarının ph oranını bozarak kimyasal dengeyi olumsuz etkilemektedir.

Asit Yağmurları Nasıl Oluşur?

Teknolojinin gelişmesi ile artan fabrika, otomobil kullanımı gibi nedenlerden oluşan kükürt dioksit, azot dioksit ve gazlarının havaya yayılmasının ardından nitrik asit ve sülfürik asit ile tepkime yaşanır. Bulutlarda barınan su kabarcıkları havaya yayılan bu gazları içine hapseder. Daha sonra su damlacıkları şeklinde doğaya akan bu su içerisinde bulundurduğu asit miktarı nedeniyle yeryüzüne bazı zararlar verir.

Toprağın asit düzeyini oldukça yükselten asit yağmuru, tatlı su kaynaklarının da kimyasal dengesine zarar veriyor. Yüksek bölgelerde bulunan ormanlara kötü etkiler yapan asit yağmurları özellikle akarsuların zehirlenmesinde en büyük etkendir. Normal bir yağmurun ph oranı 5,6 iken asit dolu yağmur damlalarının ph oranı 5,6'dan düşüktür. Dolayısıyla ph derecesinin 5,6'dan düşük olduğu tüm su damlacıkları asit yağmuru olarak nitelendirilmektedir.

Asit Yağmurlarına Neden Olan Gazlar Nelerdir?

Asit yağmurlarına neden olan gazların başında kükürt dioksit adı verilen gaz gelir. Kükürt dioksit, hava kirliliğine sebep olmasının yanı sıra öksürük, nefes darlığı gibi solunum yolu rahatsızlıklarına da neden olabiliyor. Kükürt dioksit renksiz fakat oldukça keskin kokulu bir gazdır.

Genellikle kömür gibi yakıtlar yakılırken ya da metal eritme işlemleri gibi endüstriyel nedenlerden dolayı meydana gelir. Endüstriyel tüketimler sonucunda oluşan orman yangınları ya da yanardağlardan havaya karışan gaz da kükürt dioksittir. Buralardan buluttaki su damlacıklarına hapsolan kükürt dioksit asit yağmuruna dönüşerek tehlikeli bir hal alır.

Asit yağmurlarına sebep olan bir diğer gaz ise azot dioksittir. Azot dioksit kırmızımsı kahverenginde olan oldukça zehirli bir gazdır. Azot dioksit solunduğu takdirde vücuttaki oksijenin azalmasına, nefes darlığı ve hatta boğulma yaşanmasına sebep olur. Asit yağmurunun oluşmasında etkisi bulunan diğer gaz ise karbondioksittir. Karbondioksit zehirli bir gaz değildir. Fakat havada bulunan oksijenden daha ağır bir gaz olduğu için var olan oksijen seviyesini hızlı bir şekilde tüketir. Bu da yine solunum yolu rahatsızlıklarına neden olabilir.