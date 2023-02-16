Asitane Ne Demek? Osmanlıca Asitane Ne Anlama Gelir, Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?

Asitane kelimesi Osmanlıca yazılmış bir çok kitapta, Divan'da ve mesnevide karşımıza çıkmaktadır. Bunun sebebi ise kelimenin birden fazla anlama gelmesidir. Biz de sizler için şu soruların cevaplarını derledik; asitane ne demek, Mevlevi asitanesi ne demek, asitane kelimesinin kökeni ve etimolojisi nedir, asitane cümle içinde kullanımı nasıldır?

Asitane Ne Demek?

Asitane kelimesi pek çok anlama gelmektedir. Tarih boyunca pek çok devlet tarafından işgale uğramış ve ele geçirilmiş İstanbul şehrine de başşehir anlamına gelen 'Asitane' denilmiştir. İstanbul' da doğmuş ve büyümüş kimseler için ise 'Asitanlı' denilmektedir.

Farsça' da kapı eşiği, eşik yanı gibi anlamlara gelen astan kelimesinden türetilmiştir.

Osmanlıca Asitane Ne Anlama Gelir?

Osmanlıca çok köklü bir dildir ve birçok kelime birden fazla anlam için kullanılmıştır. Bu kelimelerden biri de asitane kelimesidir ve kelimenin üç farklı anlamı mevcuttur.

Birinci anlamı; geçiş yeri, eşik olarak bilinir.

İkinci anlamı; başşehir, başkent olarak bilinir.

Üçüncü anlamı; içerisinde tekke ve türbe bulunan büyük dergah anlamına gelir.

Bu kelime Osmanlı Devleti'nde bir tarikatın veya tarikat kolunun merkezi olan tam teşekküllü tekkeler için kullanılmıştır. Bu kullanım 16. Yüzyıldan itibaren yaygınlık kazanmıştır. Mevlevilik' te asitanenin diğer tarikatlardan farklı bir anlamı vardır. Bu tarikatın içerisindeki insanlara göre yalnız asitanelerde bin bir günlük çile çıkarılabilir, yani yalnız buralarda derviş yetiştirilebilirdi.

Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?

Sizler için birkaç tane örnek cümle hazırladık;