Asitler ve Bazlar Konu Anlatımı - Asitler ve Bazların Özellikleri Nelerdir, Nasıl Ayırt Edilir?

Asitler ve bazlar, suda çözünebilen bileşenlerdir. Bazlar suda çözündüğünde OH- iyonu veren, hidroksit derişimidir. Asitler ise suda çözündüğünde H- iyonu veren hidroksit derişimini ifade ederler. Asit ve bazların birçok ortak özelliği de bulunmaktadır, bunları aşağıdaki başlıklardan okuyabilirsiniz. İşte asit ve bazlar konu anlatımı adlı yazımız...

Asitler ve Bazlar Konu Anlatımı

Asitler

Bazı meyve ve içecekleri içtiğimizde ağzımıza ekşi bir tat gelebiliyor. Bunun ekşi olmasını sağlayan, içindeki asitlerdir. Sulu çözeltilerde hidrojen iyonunu (H) oluşturan maddelere asit adı verilmektedir.

Asitler sulu çözeltilerde tamamen iyonlarına ayırabiliyorsa buna kuvvetli asit, tamamen iyonlarına ayıramıyorsa buna da zayıf asit adı verilir. Kuvvetli asitlere örnek olarak; hidroklorik asit, sülfürik asit ve nitrik asit verilebilir. Zayıf asitlere örnek olarak da; yiyecekler de bulunan asitler verilebilir.

Bazlar

Suda çözündüğünde OH- iyonu veren maddeler ise baz denir. Asitlerde olduğu gibi kuvvetli ve zayıf olarak ikiye ayrılırlar. Sulu çözeltilerde tamamen iyonlaşabiliyorsa buna kuvvetli bazlar, tamamen iyonlaşamıyorsa buna da zayıf bazlar adı verilir.

Asitler ve Bazların Özellikleri Nelerdir?

Asitlerin Özellikleri

Mavi turnusol kağıdını kırmızıya çevirir.

Metil oranj damlatılınca kırmızı renk verir.

Fenolftalein damlatıldığında renk değiştirmez.

Tatları ekşidir (Limon gibi).

Metaller ile tepkimeye girerek (H2) hidrojen gazını açığa çıkarır.

Sulu çözeltileri elektrik akımını iletir.

Tahrip edici özelliğe sahiptir. ( Mermeri aşındırır, kumaşı deler, deriyi yakar ) ü

Bazlarla tepkimeye girerek tuz ve su oluşturur.

pH değerleri 7 den küçüktür.

Sulu çözeltilerinde H+ iyonu oluşturur.

Şeklinde listeyebiliriz.

Bazların Özellikleri

Tatları acıdır. (Sabun gibi)

Sulu çözeltileri ele kayganlık hissi verir.

Sulu çözeltileri elektrik akımını iletir.

Kırmızı turnusol kâğıdını maviye çevirir.

Sulu çözeltilerin de OH - iyonu oluşturur.

iyonu oluşturur. Asitlerle tepkimeye girerek tuz ve su oluşturur.

pH değerleri 7 den büyüktür.

Metil oranj damlatılınca sarı renk verir.

Cam ve porseleni aşındırır.

Fenolftalein damlatıldığında renkleri pembeye döner.

Şeklinde Listeleyebiliriz.

Asitler ve Bazlar Nasıl Ayırt Edilir?

Asitler ve bazların ayırt edilmesi için bazı maddeler kullanılır. Bu maddelerden birisine indikatör (belirteç) adı verilir. Bu maddenin amacı asit ve bazı ayırt etmektir. Bunu da, asit veya bazla etkileşime girerek yapar. İndikatör denen madde, Asit veya bazla etkileşime girdiğinde renk değiştirir. Bir örnek vermek gerekirse, kırmızı lahana asidik bir çözeltiyle tepkimeye girdiğinde mordan kırmızıya döner, bazik bir çözeltiyle girdiğinde ise mordan yeşile döner. Bu örnekte kırmızı lahana indikatör görevi görmüş olur.

Asitlerin ve bazların ayırt edilebilmesi için başka bir yöntem ise, pH kağıdı kullanmaktır. Bu yöntem daha bilimsel yaklaşımlarda, yoğunluk seviyesini ölçebilmek için de kullanılır. PH kağıtları tek kullanımlık olmaktadırlar ve bir maddenin asitlik veya bazlık derecesini ölçmek için kullanılan üzerine farklı indikatörler emdirilmiş özel test şeritlerine pH kağıdı adı verilir. Çözelti, asit veya baz ise pH kağıdı renk değişimi gösterir. Test şeridi pH kağıdı kutusunun üzerindeki pH ölçeği ile karşılaştırılır ve ölçekte test kağıdının rengine uygun bölge belirlenir. Sonra bu bölgenin pH değeri okunur ve böylece pH ölçümü yapılmış olur. PH değeri 0-14 arası bir değer alır. Eğer bir çözeltinin pH değeri 7 den küçük çıkarsa bu asit anlamına gelir, eğer ki 7 den büyük çıkarsa da baz anlamına gelmektedir.