Asker Eş Anlamlısı Nedir? Asker Kelimesinin Eş Anlamlısı

Dilimize Arapçadan geçen asker kelimesinin 3 tane eş anlamlısı bulunmaktadır. Bu eş anlamlı kelimeler birbirlerinin yerine kullanılabilmekte ve cümlelere farklılık katmaktadır. Eş anlamlı kelimeleri öğrenmek bizler için önemlidir. Bulmacalarda ve sınavlarda karşımıza çıkabilen asker kelimesinin eş anlamlısı nedir?
ASKER KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI
Bu üç kelime asker kelimesinin eş anlamlısıdır. Bu kelimeler cümle içerisinde asker kelimesinin yerine kullanılabilir ve anlamda bir bozukluk olmaz.
Asker kelimesinin İngilizce dilindeki karşılığı ise "soldier" kelimesidir.
ASKER KELİMESİNİN ANLAMI
Asker kelimesinin TDK güncel Türkçe sözlüğe göre birçok anlamı bulunmaktadır:
ASKER KELİMESİ CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM
ASKERİN EŞ ANLAMLISI CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM