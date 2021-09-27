Asker Eş Anlamlısı Nedir? Asker Kelimesinin Eş Anlamlısı

Dilimize Arapçadan geçen asker kelimesinin 3 tane eş anlamlısı bulunmaktadır. Bu eş anlamlı kelimeler birbirlerinin yerine kullanılabilmekte ve cümlelere farklılık katmaktadır. Eş anlamlı kelimeleri öğrenmek bizler için önemlidir. Bulmacalarda ve sınavlarda karşımıza çıkabilen asker kelimesinin eş anlamlısı nedir?

ASKER KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI

Çeri (Öz Türkçe bir kelimedir.)

Er (Öz Türkçe bir kelimedir.)

Mehmetçik (Osmanlı ve Türkiye'de askerin halk dilindeki adıdır.)

Bu üç kelime asker kelimesinin eş anlamlısıdır. Bu kelimeler cümle içerisinde asker kelimesinin yerine kullanılabilir ve anlamda bir bozukluk olmaz.

Asker kelimesinin İngilizce dilindeki karşılığı ise "soldier" kelimesidir.

ASKER KELİMESİNİN ANLAMI

Asker kelimesinin TDK güncel Türkçe sözlüğe göre birçok anlamı bulunmaktadır:

Orduda görev yapan herkes.

Askerlik görevi.

Er.

Topluluk düzenine saygısı olan kimse.

Yurdunu iyi koruyan, kahraman özelliği taşıyan.

ASKER KELİMESİ CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM

Askerden döndükten sonra hemen evlenmek ve yuvasını kurmak istiyordu.

Abimin askerdeki rütbesi onbaşı idi.

Sabah altıda kalkan askerler içtima alıp kahvaltıya gittiler.

ASKERİN EŞ ANLAMLISI CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM