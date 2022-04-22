Asker Rütbeleri: Küçükten Büyüğe TSK Askeri Rütbe Sıralaması Ve Görevleri

Silahlı kuvvetler bir ülke için oldukça önemli kurumlardan biridir. Kurum içinde her bir kişinin rütbesi bulunmaktadır. Bu durum düzen ve asayişin sağlanması için oldukça önemli bir durumdur. Asker rütbeleri erbaş, uzman, onbaşı şeklinde sırlanmaktadır. Kimi zaman hangi rütbenin üst hangisinin ast olduğu karıştırılabilmektedir. Sizler için alt rütbeden üst rütbeye doğru rütbeleri görevleri ile birlikte sıraladık. Yazımızın devamını okumaya devam ederek en düşük ve en yüksek askeri rütbe hangisidir sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz.

Asker Rütbeleri Nelerdir?

Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde yer alan her bir kişi belli bir rütbeye sahiptir. Ast üst ilişkisi ile ilerleyen bir sisteme sahip olan Türk Silahlı Kuvvetleri asker rütbeleri ile belli bir düzene sahiptir. Asker rütbeleri arasında geçiş süreleri değişim göstermektedir. Yıllara oranla yükselme durumu söz konusudur.

Bir örnek verecek olursak teğmen rütbesine sahip bir askerin üst teğmen olması için beklemesi gereken azami süre 3 yıldır. Üst teğmenlikten yarbay rütbesine yükselmesi için de beklemesi gereken azami süre 6 yıl olarak belirlenmektedir. Rütbe atlamanın yaş ile de bağlantısı olup en yüksek rütbeye sahip Türk Silahlı Kuvvetleri çalışanı yaş olarak da ordunun en büyüğüdür.

Askeri Rütbe Sıralaması Nasıl Yapılmaktadır?

Askeri rütbe sırlaması küçükten başlayarak büyüğe doğru gitmektedir. En düşük rütbe er rütbesidir. Askerlik yapan her erkek er rütbesine sahiptir. İlerleyen zamanlarda rütbe durumu değişim gösterebilmektedir. Hava, kara ve deniz kuvvetlerine göre bu sırlama değişebilmektedir. Asttan üstte doğru tüm silahlı kuvvetleri askeri rütbe sıralaması ve rütbelere göre görevler şu şekildedir:

Kara Kuvvetleri Askeri Rütbe Sıralaması;

Er: Zorunlu askerlik görevini yerine getiren devlet sorumluluğunda olan askerdir. En düşük rütbedir.

Zorunlu askerlik görevini yerine getiren devlet sorumluluğunda olan askerdir. En düşük rütbedir. Onbaşı: Erlikten sonra gelen ilk rütbedir. Emrine verilen birlikten sorumludur. Çavuşa yardım eder.

Erlikten sonra gelen ilk rütbedir. Emrine verilen birlikten sorumludur. Çavuşa yardım eder. Uzman Onbaşı: Jandarma, Sahil Güvenlik ve Silahlı Kuvvetlerde görev alabilmektedirler. Emrinde görevli personellerden sorumludur.

Jandarma, Sahil Güvenlik ve Silahlı Kuvvetlerde görev alabilmektedirler. Emrinde görevli personellerden sorumludur. Uzman Çavuş: Sözleşmeli personeldir. Lise ve dengi okul mezunudur. Devamlılık arz eden teknik görev yerlerinde görev yapmaktadır.

Sözleşmeli personeldir. Lise ve dengi okul mezunudur. Devamlılık arz eden teknik görev yerlerinde görev yapmaktadır. Astsubay Çavuş: Jandarmalarda çalışabilirler. Asayiş Tim Komutanı olarak görev alabilirler. İçişleri Bakanlığına bağlı bir askeri rütbedir.

Jandarmalarda çalışabilirler. Asayiş Tim Komutanı olarak görev alabilirler. İçişleri Bakanlığına bağlı bir askeri rütbedir. Astsubay Kıdemli Çavuş: Takım komutanlığı yapan askeri rütbedir.

Takım komutanlığı yapan askeri rütbedir. Astsubay Üstçavuş: 6 yıl astsubay olduktan sonra yükselen askeri rütbedir.

6 yıl astsubay olduktan sonra yükselen askeri rütbedir. Astsubay Kıdemli Üstçavuş: Başçavuş olmadan önce alınan rütbedir.

Başçavuş olmadan önce alınan rütbedir. Astsubay Başçavuş: Takım, bölük ve idari işlerden sorumlu olan askeri rütbedir.

Takım, bölük ve idari işlerden sorumlu olan askeri rütbedir. Astsubay Kıdemli Başçavuş: Astsubaylık rütbesinin en yüksek rütbesidir. Genellikle karakol komutanlığı yapmaktadır. 6 yıl görev süresi bulunmaktadır.

Astsubaylık rütbesinin en yüksek rütbesidir. Genellikle karakol komutanlığı yapmaktadır. 6 yıl görev süresi bulunmaktadır. Asteğmen: Takım, kısım komutanlığı yapan en düşük subay rütbesidir.

Takım, kısım komutanlığı yapan en düşük subay rütbesidir. Teğmen: 3 yıl görev süreleri bulunmaktadır ve harp okulu mezunu olanların almış olduğu rütbedir.

3 yıl görev süreleri bulunmaktadır ve harp okulu mezunu olanların almış olduğu rütbedir. Üsteğmen: 6 yıl görev süresi bulunmaktadır. Takım komutanlığı yapar. Lisansüstü dereceye sahipse görev süresi 4 yıldır.

6 yıl görev süresi bulunmaktadır. Takım komutanlığı yapar. Lisansüstü dereceye sahipse görev süresi 4 yıldır. Yüzbaşı: 3 yıl kıdemli 3 yıl normal olarak görev yapar. Bölük komutanlığı yapmaktadır.

3 yıl kıdemli 3 yıl normal olarak görev yapar. Bölük komutanlığı yapmaktadır. Binbaşı: Üstsubay tarafında yer almaktadır. 2 ila 5 yıl arasında görev süreleri bulunmaktadır.

Üstsubay tarafında yer almaktadır. 2 ila 5 yıl arasında görev süreleri bulunmaktadır. Yarbay: Tabur komutanlığı yapmaktadır.

Tabur komutanlığı yapmaktadır. Albay: 6 yıl görev süresi bulunmaktadır ve alay komutanlığı yapar.

6 yıl görev süresi bulunmaktadır ve alay komutanlığı yapar. Tuğgeneral: En düşük general rütbesi olup tugay komutanlığı yapmaktadır.

En düşük general rütbesi olup tugay komutanlığı yapmaktadır. Tümgeneral: 4 yıl görev yapar ve tümen komutanlığı yapmaktadır.

4 yıl görev yapar ve tümen komutanlığı yapmaktadır. Korgeneral: Türk Silahlı Kuvvetlerinde yer alan ikinci en yüksek rütbedir. 4 yıl görev süresi bulunmaktadır.

Türk Silahlı Kuvvetlerinde yer alan ikinci en yüksek rütbedir. 4 yıl görev süresi bulunmaktadır. Orgeneral: 4 yıl görev süresi bulunmaktadır. Askeriye içinde en kıdemli rütbelerden biridir.

4 yıl görev süresi bulunmaktadır. Askeriye içinde en kıdemli rütbelerden biridir. Genelkurmay Başkanı: En kıdemli rütbedir. Orgeneral rütbesinde iken Genelkurmay Başkanlığı da yapılabilmektedir.

En kıdemli rütbedir. Orgeneral rütbesinde iken Genelkurmay Başkanlığı da yapılabilmektedir. Mareşal: En yüksek askeri rütbedir. Herhangi bir görev süresi bulunmamaktadır. Savaş sırasında üstün başarı gösterenlere verilen bir rütbedir. Kıdemle gelinen bir rütbe değildir. Tarihte bu rütbeye sahip iki kişi bulunmaktadır. Bunlar Mustafa Kemal Atatürk ve Fevzi Çakmak'tır.

Deniz Kuvvetleri Askeri Rütbe Sıralaması;

Asteğmen:

Teğmen:

Üsteğmen:

Yüzbaşı

Binbaşı

Yarbay

Albay

Tuğamiral

Tümamiral

Koramiral

Oramiral

Büyükamiral

Deniz kuvvetlerinde albay rütbesinden sonra rütbelerde general yerine amiral sözcüğü kullanılmaktadır. Bu durum yalnızca deniz kuvvetleri için geçerlidir.

Hava Kuvvetleri Askeri Rütbe Sıralaması;

Asteğmen

Teğmen

Üsteğmen

Yüzbaşı

Binbaşı

Yarbay

Albay

Tuğgeneral

Tümgeneral

Korgeneral

Orgeneral

En Yüksek Askeri Rütbe Hangisidir?

En yüksek askeri rütbe Deniz, Kara ve Hava Kuvvetlerine göre değişmektedir. Kara Kuvvetlerinde en yüksek askeri rütbe Mareşal rütbesi olup, Deniz Kuvvetlerinde Amiral rütbesidir. Hava Kuvvetlerinde ise en yüksek askeri rütbe Orgeneral rütbesidir.