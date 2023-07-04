Aşkı Memnu Karakterleri - Aşk-ı Memnu Roman Kahramanlarının İsimleri, Özellikleri ve Karakter Analizi

Aşkı Memnu karakterleri arasında en ünlüsü Bihter'dir. Bunun sebebi asla mutlu olmayacağı bir evlilikten çıkmak için seçtiği yoldur. Aşkı Memnu kişileri, birbiriyle ne kadar bağlantılı ise de bir o kadar da farklı karakterlerdir. Aşkı Memnu kahramanları ve özellikleri, kişilik, hal ve hareketler bakımından birbirine benzemeye çalışan insanlarla dolu olsa da hepsinin farklı karakterde olduğunu görürüz. Aşkı Memnu karakter analizi yabancı romanlarda olan karakterlerle paralellik yaşar.

Aşkı Memnu Romanı

Aşk-ı Memnu Halid Ziya Uşaklıgil'in realist-naturalist bir romanıdır. Roman ilk olarak 1899-1900 yıllarında Servet-i Fünûn dergisinde tefrika edildikten sonra 1901'de kitap olarak yayımlanmıştır. Roman, Tarık Günersel tarafından tiyatroya uyarlanmıştır. Bu tiyatro gösterisi üç perdelik bir oyun olarak karşımıza çıkmıştır.

Tarık Günersel'in yazdığı bir operanın sözleri ve bu sözlerin bulunduğu kitap, Selman Ada tarafından opera olarak bestelenerek karşımıza çıktı. Aşk-ı Memnu operasının ilk gösterimi 23 Ocak 2003 tarihinde yapıldı. Bu tarihte ilk olarak Mersin'de sahnede gösterime çıktı. Opera daha sonra İstanbul Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda da tekrar sahnelendi. Romandan yola çıkılarak günümüz şartlarına uyarlanarak yapılan yeni bir dizi uyarlaması 2008 yılında televizyonda yayınlanmaya başladı.

Aşkı Memnu Karakterleri

Firdevs Hanımın kocası Firdevs Hanıma yazılan aşk mektuplarını okuyarak kriz geçirir ve ölür. Dul kalan Firdevs Hanım dönemin zenginlerinden Adnan Bey ile evlenmek istese de Adnan Bey Bihter ile evlenmek ister. Adnan Bey'in iki çocuğu vardır. Adnan Bey'in kızı Nihal, başlarda babasının tekrar evlenmesine karşı çıksa da Bihter ile yaşadıkça sevmeye başlar. Ev için de yaşanan bazı huzursuzluklardan sonra Nihal'in Bihter'e olan ilgisi yavaşça yok olmaya başlar.

Bütün bunların üzerinden geçen iki yılın ardından Bihter evliliğinden sıkılmaya başlar. Zamanla Behlül ile arasında bir çekim başlar. Fakat evliliğinden soğumasının nedeni Behlül değildir. Tam tersi evliliğinden soğuduğunu anladıktan sonra kocasını aldatmaya karar verir ve bundan sonra Behlül'e âşık olur. Bu dönemde Nihal'in mürebbiyesi Matmazel De Courton da evi terk ederek Fransa'ya döner. Artık tamamen yalnız kalan Nihal Behlül'e duygusal bir yakınlık hissetmeye başlar. Firdevs Hanım, Behlül ve Nihal ile evlenmeyi planlamaktadır. Bu fikir başta onlara şaka gibi gelmese de zamanla ciddileşir ve birbirine âşık olurlar. Bu olaylardan sonra işler daha da karışır.

Aşk-ı Memnu Roman Kahramanlarının İsimleri, Özellikleri ve Karakter Analizi

Nihal, Behlül ile evlenme hazırlıkları yaparken, Behlül'ün Bihter ile arasında olan ilişkiyi sezmeye başlar. Düğünlerinin olacağı gün Beşir her şeyi açıklar. Nihal ve Adnan Bey şok geçirirken o sıra da Bihter yalıdaki odasında intihar eder ve Behlül evden kaçar.

Aşk-ı Memnu romanındaki karakterler ve genel özelliklerini şu şekilde sıralayabiliriz: