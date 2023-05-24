Aslanlar Kaç Yıl Yaşar? Aslanın Ömrü Ne Kadar, Kaç Sene?

Aslanlar, daha çok Afrika ev Amerika kıtasında yaşayan canlılardır. Vahşi yaşam denilince akla gelen canlıların başında gelen aslanların yaşam süreci her zaman merak edilmiştir. Aslanlar kaç yıl yaşar ya da aslanın ömrü ne kadar şeklinde araştırma yaparak konunun ayrıntıları hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Aslanların ömrü kaç yıldır ve aslanlar kaç sene yaşar sorularının cevapları yazımızın devamında.

Aslanlar Kaç Yıl Yaşar?

Aslanlar, kedigiller ailesine mensup olan vahşi bir canlıdır. Panthera cinsinden olan bu büyük kediler160-200 cm arasında boya sahiptir. Sosyal gruplar halinde yaşayan bu canlılar hakkında en çok merak edilen husus, aslanların ömürleridir. Erkek ve dişi aslanların ömrü birbirinden farklıdır. Erkek aslanlar doğal ortamında 8-10 yıl yaşayabilirken dişi aslanların yaşam süresi ortalama 15-16 yıldır. Doğal ortamından koparılan aslanların ömrü daha kısa olabilir.

Aslanlar Kaç Sene Yaşar?

Aslanlar, vahşi yaşam ekosisteminde de önemli role sahip bir canlıdır. Söz konusu hayvanlar, etçil olup doğada avlanarak beslenirler. Yabani hayatı benimsemiş olan aslanların evcilleştirilmesi mümkün değildir. Doğasında vahşi yaşam olan bu hayvanların hayvanat bahçesinde bakılması esnasında da çeşitli tedbirler alınmalıdır.

Aslanlar kendi içinde de farklı sınıflara ayrılır. En çok bilinen aslan türleri Nubiya Aslanı, Asya Aslanı, Kongo Aslanı ve Güney Afrika Aslanıdır. Bu aslan türlerinin yaşam süresi hemen hemen aynıdır.