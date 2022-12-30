Asonans Nedir? Şiirde Ahenk Unsurlarından Asonans Ne Demek, Nasıl Bulunur ve Örnekleri Neler?

Asonans nedir diyenler için bu, şiirde tekrar eden ünlü harflerin oluşturduğu bir ses olayıdır. Asonans ne demek diye düşünenlerin birçoğu, genel olarak üniversite sınavı için çalışan ortaöğretim öğrencileridir. Ünlü tekrarının nasıl gerçekleştiğini bilmek isteyen kişiler için asonans örnekleri incelenmesi yararlı olabilir. Bu ses olayı hakkında bilgi edinmek isteyen kişiler, asonans nerelerde kullanılır diye düşünür. Peki asonans ve aliterasyon hangi ahenk unsurudur? Nerelerde kullanılır?

Asonans Nedir?

Bir şiirde asonans olup olmadığını anlamak oldukça basittir. Sık sık tekrarlanan ünlü harflerin bulunması, asonanstan bahsetmek için yeterlidir. Şiirin ahenkli olmasını ve kulağa hoş gelmesini sağlar. Bu yüzden, birçok şair eserlerinde asonansa yer verir. Genel olarak, aliterasyon ile birlikte kullanılır.

Aliterasyon ise ünsüz veya hece tekrarı ile oluşur. Bunlar, şiirdeki en önemli söz sanatları arasında bulunur. Asonansın varlığından söz etmek için belli bir ünlü harfin en az üç kere veya daha fazla tekrarlanmış olması gerekir. Buna bakılarak asonans olup olmadığı rahatlıkla anlaşılabilir. Eğer bir şiirde çok fazla ünlü veya ünsüz benzeşmesi varsa, o zaman kakofoni meydana gelir. Şairler, asonans ve aliterasyonu şiirde vurgulamak istediği noktalara dikkat çekmek, sesler arasında uyum sağlamak ve şiirin akıcılığını artırmak için kullanır. Bu ses olayları, şiirin etkisini artırırken daha akılda kalıcı olmalarını da sağlar.

Asonans Örnekleri Neler?

Aşağıda, Türk Edebiyatındaki söz sanatlarından biri olan asonansın bulunduğu bazı şiir örnekleri verilmiştir.

Bir beyaz lerze, bir dumanlı uçuş

Eşini gaib eyleyen bir kuş

gibi kar

Geçen eyyâm-ı nevbahârı arar

Ey kulûbün sürûd-i şeydâsı

Ey kebûterlerin neşîdeleri

O bahârın bu işte ferdâsı

Kapladı bir derin sükûta yeri karlar

A, e ve ü harfleri sıkça tekrarlanarak asonans meydana gelmiş ve şiirde ahenk sağlanmıştır.

Ben nice gözle nice denizle nice gazelle

Rimle gördüm rimle bildim rimle yaşadım seni

Yukarıdaki dizelerde ise i ve e harflerinin tekrarlanması ile asonans oluşmuştur.

Neysen sen, nefes sen, neylersin neyi

Neyzensen, nefessen neylersin neyi

Burada ise tek sesli harf olan ve sürekli tekrarlanan e harfi asonans meydana getirmiştir.