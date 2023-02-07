Asparagas Ne Demek? Asparagas Haber Ne Anlama Gelir, Türkçe Karşılığı Nedir?

Bir sohbet esnasında, bir haber başlığında ya da bir televizyon programında asparagas kelimesi ile karşılaşan bazı kişiler bu kelimenin anlamını bulabilmek için internet üzerinden "Asparagas ne demek?" sorusunun yanıtını araştırırlar. Türkçe'de tek başına ya da farklı kelime öbekleri ile kullanılan asparagas kelimesi hakkında merak edilen "Türkçe karşılığı nedir? Asparagas haber ne anlama gelir?" sorularının yanıtlarını bu yazımızda sizler için derledik.

Asparagas Ne Demek?

Asparagas kelimesinin türkçe anlamı "kuşkonmaz" şeklindedir. İngilizce bir kelime olan asparagus "kuşkonmaz" sözcüğünden gelmektedir. İngilizce olan bu sözcük Latince aynı anlama gelen asparagus sözcüğünden alınmıştır.

Asparagas kelimesinin Türk Dil Kurumu'na göre anlamı; "masa başında uydurulmuş ve gerçekmiş gibi yayımlanan yalan haber" şeklindedir.

Asparagas Haber Ne Anlama Gelir?

Asparagas kelimesi, en çok haberlerin önüne getirilir ve bir sıfat olarak kullanılır. Yani bir sıfat tamlaması olarak "asparagas haber" şeklinde karşımıza çıkar. Bu tamlamanın anlamı; şişirme, uydurma, yalan haber şeklindedir. Yani asparagas haber, gerçekleşmemiş olan bir haberi olmuş gibi gösteren haberlerdir.