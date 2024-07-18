Aspendos Antik Kenti Nerede, Nasıl Gidilir? Aspendos Antik Kenti Hikayesi, Giriş Ücreti ve Yol Tarifi

Aspendos Antik Kenti, Türkiye'de bulunan, tarih ve doğanın iç içe geçtiği eşsiz antik şehirlerden biridir. Roma döneminin en iyi korunmuş yapılarından biri olan Aspendos Tiyatrosu ile ünlü olan bu antik kent, her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlamaktadır. Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan Aspendos, zengin kültürel mirası ve etkileyici yapılarıyla ziyaretçilerine unutulmaz bir deneyim sunar. Bu şehri ziyaret etmek isteyenlerin en çok araştırdığı sorular ise Aspendos Antik Kenti nerede ve nasıl gidilir sorularıdır. Aspendos Antik Kenti hikayesi, giriş ücreti ve yol tarifi gibi bilgileri sizlerle paylaşıyoruz…

Aspendos Antik Kenti Nerede?

Aspendos Antik Kenti, Türkiye'nin Antalya ilinde, Serik ilçesine bağlı Belkıs köyü yakınlarında yer almaktadır. Antalya şehir merkezine yaklaşık 47 kilometre mesafede bulunan Aspendos, antik dönemde Pamfilya bölgesinin en önemli şehirlerinden biriydi.

Aspendos Antik Kenti'ne Nasıl Gidilir?

Antalya'dan Aspendos'a Ulaşım:

Özel Araç ile: Antalya şehir merkezinden Aspendos'a gitmek için D400 karayolunu kullanarak doğuya doğru ilerleyin. Serik'e ulaştıktan sonra Aspendos tabelalarını takip ederek Belkıs köyüne ulaşabilirsiniz. Yolculuk yaklaşık 1 saat sürmektedir.

Toplu Taşıma ile: Antalya şehir merkezinden Serik otobüslerine binerek Serik'e ulaşabilirsiniz. Serik'ten Belkıs köyüne dolmuş veya taksi ile ulaşım sağlayabilirsiniz.

Turlar: Antalya'dan düzenlenen günlük turlar da Aspendos'a ulaşmanın rahat bir yoludur. Bu turlar genellikle Perge, Side ve Manavgat gibi diğer tarihi ve turistik yerleri de kapsar.

Aspendos Antik Kenti Yol Tarifi

Antalya'dan Aspendos'a Yol Tarifi:

Antalya şehir merkezinden D400 karayolunu takip ederek doğuya doğru ilerleyin.

Yaklaşık 40 kilometre sonra Serik ilçesine ulaşın.

Serik'ten Aspendos tabelalarını takip ederek kuzeye doğru ilerleyin.

Belkıs köyüne ulaştığınızda Aspendos Antik Kenti'ni gösteren tabelaları takip edin.

Aspendos Antik Kenti Hikayesi

Aspendos, M.Ö. 10. yüzyılda Akalar tarafından kurulmuş ve özellikle Roma İmparatorluğu döneminde büyük bir gelişme göstermiştir. Antik kent, günümüzde en çok tiyatrosuyla ünlüdür. M.S. 2. yüzyılda Romalı mimar Zeno tarafından inşa edilen Aspendos Tiyatrosu, 15.000 kişilik kapasitesiyle Roma döneminin en iyi korunmuş tiyatrolarından biridir. Tiyatro, akustik özellikleriyle de dikkat çeker ve hala konserler ve gösteriler için kullanılmaktadır.

Aspendos'un diğer önemli yapıları arasında bazilika, agora, nymphaeum (anıtsal çeşme) ve akropol bulunmaktadır. Kent, ticaret yolları üzerinde yer alması ve tarımsal zenginliği ile de önemli bir merkez olmuştur.

Aspendos Antik Kenti Giriş Ücreti

Aspendos Antik Kenti'ne giriş ücretlidir. 2024 yılı itibarıyla giriş ücreti yetişkinler için 200 TL, öğrenciler için 100 TL'dir. Müzekart sahipleri ücretsiz giriş yapabilirler. Fiyatlar dönemsel olarak değişiklik gösterebileceğinden, güncel bilgileri kontrol etmek faydalı olacaktır.