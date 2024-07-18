Aspendos Antik Kenti Nerede, Nasıl Gidilir? Aspendos Antik Kenti Hikayesi, Giriş Ücreti ve Yol Tarifi

Aspendos Antik Kenti, Türkiye'de bulunan, tarih ve doğanın iç içe geçtiği eşsiz antik şehirlerden biridir. Roma döneminin en iyi korunmuş yapılarından biri olan Aspendos Tiyatrosu ile ünlü olan bu antik kent, her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlamaktadır. Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan Aspendos, zengin kültürel mirası ve etkileyici yapılarıyla ziyaretçilerine unutulmaz bir deneyim sunar. Bu şehri ziyaret etmek isteyenlerin en çok araştırdığı sorular ise Aspendos Antik Kenti nerede ve nasıl gidilir sorularıdır. Aspendos Antik Kenti hikayesi, giriş ücreti ve yol tarifi gibi bilgileri sizlerle paylaşıyoruz…
Aspendos Antik Kenti, Türkiye'nin Antalya ilinde, Serik ilçesine bağlı Belkıs köyü yakınlarında yer almaktadır. Antalya şehir merkezine yaklaşık 47 kilometre mesafede bulunan Aspendos, antik dönemde Pamfilya bölgesinin en önemli şehirlerinden biriydi.
Antalya'dan Aspendos'a Ulaşım:
Aspendos Antik Kenti Yol Tarifi
Antalya'dan Aspendos'a Yol Tarifi:
Aspendos, M.Ö. 10. yüzyılda Akalar tarafından kurulmuş ve özellikle Roma İmparatorluğu döneminde büyük bir gelişme göstermiştir. Antik kent, günümüzde en çok tiyatrosuyla ünlüdür. M.S. 2. yüzyılda Romalı mimar Zeno tarafından inşa edilen Aspendos Tiyatrosu, 15.000 kişilik kapasitesiyle Roma döneminin en iyi korunmuş tiyatrolarından biridir. Tiyatro, akustik özellikleriyle de dikkat çeker ve hala konserler ve gösteriler için kullanılmaktadır.
Aspendos'un diğer önemli yapıları arasında bazilika, agora, nymphaeum (anıtsal çeşme) ve akropol bulunmaktadır. Kent, ticaret yolları üzerinde yer alması ve tarımsal zenginliği ile de önemli bir merkez olmuştur.
Aspendos Antik Kenti'ne giriş ücretlidir. 2024 yılı itibarıyla giriş ücreti yetişkinler için 200 TL, öğrenciler için 100 TL'dir. Müzekart sahipleri ücretsiz giriş yapabilirler. Fiyatlar dönemsel olarak değişiklik gösterebileceğinden, güncel bilgileri kontrol etmek faydalı olacaktır.