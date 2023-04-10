Asrı Saadet Nedir? Asr-ı Saadet Dönemi Ne Zaman ve Kaç Yıl Sürdü?

Asrı saadet nedir sorusu yüzeysel olarak incelenebileceği gibi derinlemesine de araştırılabilir. Asrı saadet ne demek sorusuna kelime anlamı itibariyle de cevap aranabilir. Asrı saadet dönemi ne zaman konusunun Peygamber Efendimiz (S.A.V.)'in yaşadığı dönemde incelenmesi gerekir. Sahabelerin hayatı, İslam tarihine çok özel bir ışık tutmuştur. Asrı Saadet dönemi kaç yıl sürdü gibi konunun merak edilenlerinin cevabı yazımızın devamında.

Asrı Saadet Nedir?

Asrı Saadet, kelime anlamı itibariyle "saadet asrı" demektir. Asrı saadet, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V.)'in yaşadığı dönemi anlatmak için kullanılan bir ifadedir. Efendimiz'in yaşadığı dönem "saadet asrı" olarak adlandırılmıştır. Dünyaya güneş gibi doğan Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V.) kendi döneminde yaşayan sahabelere ve sonradan gelen insanlığa ilham kaynağı olmuştur. Ümmetine İslam'ı öğreten Efendimiz, yaşadığı dönemi nur üzere yaşamış ve yaşatmıştır. Bu nedenle yaşadığı dönem saadet asrı olarak anılır.

Asrı Saadet Dönemi Kaç Yıl Sürdü?

İslam tarihi kaynaklarında Asrı Saadet dönemi daha çok Arap Yarımadasının Müslümanların komutasına geçtiği dönemi ifade etmek için kullanılmıştır. Bu dönemde Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V.)'in yaşadığı 622-632 yılları arasına tekabül eden 10 yıllık süredir. Söz konusu zaman dilimi aynı zamanda İslam'ın en aydınlık dönemi olarak da nitelendirilebilir. Bu süre içerisinde Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V.) ve sahabeleri müşriklere karşı büyük üstünlük sağlamış ve İslam sancağını sonraki nesillere teslim etmiştir.