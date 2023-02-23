Assolist Ne Demek? Assolist Kime Denir, Ne Anlama Gelir ve Nasıl Yazılır?

TDK sözlüğünü incelediğinizde assolist ne demek sorusunun cevabının bu kaynakta bulunduğu görülür. Yapacağınız araştırma esnasında assolist kime denir sorusuna da cevap bulacaksınız. Kelimenin yazım şekli de kimi durumlarda merak edilir. Yazılan eserlerde kelimenin birkaç şekilde yazım şekli olduğunu göreceksiniz. Assolist gibi benzetmesi de yaygın görülen kullanım şekillerinden biridir. Assolist gibisin ne demek sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Assolist Ne Demek?

Assolist, ülkemizde sıkça kullanılan ve duyulan kelimelerden biridir. Kullanım alanının fazla olması nedeniyle kelimenin anlamı da merak edilenler arasındadır. Assolist kelimesi Fransızca kökenli bir kelimedir. Dilimize de Fransızcadan geçmiştir. Assolist kelimesi çok ünlü bir sanatçıyı tanımlamak için kullanılır. Bunun yanında bir sahne programında sahneye en son çıkan sanatçıya assolist denir.

Assolist Kime Denir?

Assolist kelimesinin anlamı kadar kime assolist denildiği de merak edilenlerden biridir. Assolist genellikle gazino programlarında kullanılan bir kelimedir. Gazino programının en ünlü sanatçısı sahneye de en son çıkar. Bu sanatçı da assolist olarak ifade edilir.

Assolist kelimesinin nasıl yazıldığı da merak edilenlerden arasındadır. TDK sözlüğünde bu kelime assolist şeklinde ifade edilmiştir. Bazı kaynaklarda ve eserlerde ise kelimenin astsolist şeklinde yazıldığı örneklerle de karşılaşabilirsiniz.

Assolist Gibisin Ne Demek?

Ülkemizde kullanılan benzetmelerden biri de assolist gibisin terimidir. Bu benzetme, gösterişli kişiler için kullanılan bir kelimedir. Birisine bu benzetmenin yapılması, onun güzel giyindiği, makyajının dikkat çekici olduğunu ifade eder.