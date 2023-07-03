Astenosfer Nedir? Astenosfer Özellikleri Neler, Neyden Oluşur?

Dünya, birçok araştırmaya konu olmuş çok özel bir yapıdır. Dünyayı oluşturan yapılardan biri de astenosferdir. Astenosfer nedir sorusu da araştırılması gerekenlerden biridir. Astenosfer özellikleri neler konusunu incelemek için yararlanacağınız çok sayıda bilimsel kaynak vardır. Astenosfer neyden oluşur sorusu da konunun merak edilenleri arasında sayılmaktadır. Astenosferi oluşturan unsurlar nelerdir sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Astenosfer Nedir?

Dünyanın katmanları arasında sayılan terimlerden biri de astenosferdir. Bu katman litosferin altında bulunur. Söz konusu tabaka son derece sağlam kayalardan oluşur. Bu tabakada aynı zamanda yoğun bir basınç ve ısı vardır. Katmanın belli bir kısmı akışkan yapıda olup şekillendirilme özelliğine sahiptir. Astenosfer tabakası ile ilgili geçmişten günümüze çok sayıda araştırma yapılmıştır.

Astenosfer Özellikleri Neler?

Litosfer üzerinde aynı zamanda tektonik plakalar yer alır. Bu tabaka yüzüyor gibi dünya yüzeyinde hareket eder. Söz konusu hareketler çok yavaş olduğu için dünya içinde yaşayanlar bu durumu hissetmez. Dünya katmanları, kabuk, manto ve çekirdekten oluşur.

Dünyanın astenosfer katmanı 62-217 mil arasındadır. Bu katmanın sıcaklığının doğrudan ölçülmesi mümkün değildir. Yapılan araştırmalar, astenosfer katmanının 300-500 derece arasında olabileceğini göstermektedir. Bu tabakadaki yoğun ısı, sünek adı verilen bir tabakanın oluşmasını sağlar. Yani astenosferin macun benzeri bir yapısı vardır. Bu tabakada kayaların yoğunluğu çok daha düşüktür. Yoğunluk azalmasının nedeninin erime olduğu tahmin edilmektedir. Her ne kadar dünyanın katmanları ile ilgili çok sayıda araştırma yapılmış olsa da konu ile ilgili araştırmaların yeterli olduğunu söyleyemeyiz.