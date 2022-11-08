Asya Hun Devleti Ne Zaman Kuruldu? Asya Hun Devleti Nasıl Yıkıldı, Kurucusu, Hükümdarları, Özellikleri, Bayrağı Ve Haritası

Tarihte kurulan tüm devletler azim ve başarıları ile kayıtlara geçmiş ve geçmişteki girişimleri ile tarihe adına yazmıştır. Kurucu ve hükümdarları ile devletin bütünlüğünün sağlanması ve korunması adına büyük mücadeleler vermiştir. Asya Hun Devleti de diğer devletler gibi en parlak dönemini yaşamış ve bir dönem yıkılmıştır. Oldukça kıymetli olan Asya Hun Devleti hakkında araştırmalarda bulunanlar bu devletin zorluklarla savaşını gözler önüne seren detaylara inecektir. İşte Asya Hun Devleti ile ilgili tüm bilgileri yazımızda bulabilirsiniz…

ASYA HUN DEVLETİ KURUCUSU KİMDİR?

Asya Hun Devleti M.Ö. 220 yılında Teoman tarafından kurulmuştur. Çin'in kuzeybatısında hüküm süren Türkleri tek bir çatı altında toplayan Teoman, dağınık boyları ilk kez bir araya toplayan hükümdar olarak bilinmektedir.

Asya hun Devleti en parlak dönemini Mete Han döneminde yaşamıştır. Teoman'ın M.Ö. 220 MÖ. 209 yıllarında hüküm sürmesinin ardından oğlu Mete Han devletin başına geçmiştir. Mete Han, hızla devlet sınırlarını genişletince altın çağını yaşatır. Aynı zamanda yeni savaş stratejileri ile pek çok fetihler gerçekleştirmiştir. Daha sonra Tunguzlar ve Yüeçiler itaat altına almış, Çin üzerinde seferler düzenlemiştir. Mete Han'ın Çin'e seferler düzenlemesindeki amacı Çin'i bir tehlike olarak görmesi, bölgedeki otlakları ele geçirmek istemesi ve Çin'deki karışıklıklardan faydalanmak istemesidir. Mete Han Çin'i sürekli baskı altında tutma politikası izlemiştir. Bundan ötürü baskı altında kalan Çin, kurtuluş olarak Hunlarla antlaşma yapmıştır. Yapılan bu antlaşmada ise Çin'in kuzeyindeki bozkırlar Hunlara bırakılmış, Çinliler Hunlara yıllık vergi ödemeye razı gelmiştir.

ASYA HUN DEVLETİ HÜKÜMDARLARI

Teoman

Mete Han M.Ö. 209174

Lao Şang M.Ö. 174160

KungSin M.Ö 160126

ItiSie M.Ö 126114

Uvey M.Ö. 114105

Ousiuliu M.Ö. 105102

Kiuliuhou M.Ö. 102101

Tçietiheu M.Ö. 10196

Houloku M.Ö. 9685

Houyenti M.Ö.8568

Hiuliukiu M.Ö. 6860

Voyenkiu M.Ö 6057

Houansie M.ö 5731

Feoutchou M.Ö 3120

Seuhialijo M.Ö. 2012

Tcheyajo M.Ö 128

Outchou M.Ö 8 M.S. 13

Ouloijou M.S. 13MS.18

Houthouulh M.S. 18 MS 46.

Pounou M.S 46 M.S. 66

YeouLieou M.S. 66 MS. 87

Yuchukieu M.S 87M.S 92

ASYA HUN DEVLETİ ÖZELLİKLERİ

Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletidir.

Göçebe ve savaşçıdırlar ancak tarımla da uğraşmışlardır.

Başkenti Ötüken'dir.

Çin devleti, Asya Hun'dan gelen saldırılara karşı Çin Seddi'ni inşa etmiştir.

Mete Han tarafından ilk defa kurultay kurulmuştur.

Şamanizm dinine inanırlar.

Uygur ve Göktürk Devletlerinin atasıdır.

Çin ile ilk kez antlaşma imzalamışlardır.

İpek yolu için Çin ile uzun yıllar mücadele etmiştir.

Hun kelimesi "Türk Halkı ve İnsan" anlamına gelmektedir.

Mete Han, Çin ile savaşma gücüne sahip olmasına rağmen kültürünü korumak ve asimile olmamak adına fethetmek yerine Çin'i vergiye bağlamıştır.

ASYA HUN DEVLETİ BAYRAĞI

Asya Hun devleti bayrağı koyu sarı zemin üzerinde yer alan bir ejdarhayı içermektedir. Sarı renk Türk mitolojisinde dünyevi zenginlikleri ifade etmekle birlikte altın sarısı renge yoruluyor. Diğer bir görüş ise sarı rengin Eski Türk Devletleri'nde "dünyanın merkezi" anlamına geldiği yönündedir. Bu bilgiye dayanılarak, coğrafi konumun bayrak değerinde yansıtılmak istendiği; hükümdarlığın, gücün göstergesi olan "merkeze sahip olmanın" belirtildiği çıkarılmaktadır.

Bayrak üzerinde bulunan ejderha figürü birçok dünya mitolojisinde olduğu üzere Türk kültüründe de kendisine yer bulmuş, bayraklarda kullanılmıştır. Türk mitolojisinde ejderha kudret gibi iyi özelliklere nitelenmesine ek olarak yıkıcı doğa olaylarını temsil eden şeytani bir yaratık olarak da görülmüştür.

ASYA HUN DEVLETİ İLE İLGİLİ BİLGİLER

Asya Hun devleti M.Ö. IV. yüzyıl başlarında devamlı akınlar yapmışlar. Bu sebeple Çin, Hun akınlarını durdurmak amacı ile daha önce kuzey sınırında inşa ettiği kaleleri, yapılan duvarlarla birleştirmiştir. Bu sayede Çin seddi inşa edilmiştir ancak Çin Hükümdarları buna rağmen Hunları durdurmayı başaramamıştır. Çaresizlik içinde kaldıklarından başka tedbirler almanın yollarını aramışlardır.

Asya hun Devleti tarihinde önemli noktalardan biri Mete'nin Hükümdarlığı boyunca Orta Asya'da yaşayan Türk boylarını, başta kavimler olmak üzere diğer tüm kavimleri hakimiyeti altına almış olmasıdır. İlk olarak Tunguzları itaatine almış, ardından Yüeçilerle savaşarak tüm toprakları ele geçirmiştir. Mete'nin ölümünden sonra yerine oğlu Kiook geçmiştir. Babasından devraldığı sistem ve düzeni devam ettirmiştir. Kiok'un ölümünün ardından ise yerine geçmiş olan hükümdarlar devleti iyi yönetememiştir. Çin'in entrikaları ve etkisi ile zayıflamaya başlayan Hunlar, ülke bütünlüğünü koruma konusunda yetersiz kalmış ve yıkılmıştır.

Asya Hun Devleti'nin parçalanması sonucu Çin'in idaresi atında kalan Hunlar, milli varlıklarını korumak için mücadele etmiştir. Bir kısmı kuzeye çekilerek topluluklar halinde yaşamış diğerleri de batıya göç etmiştir. Batıya yapılan göç ise kavimler göçüne neden olmuştur. Asya hunlarının bir kolu olarak bilinen Tabgaçlar, Çin'deki karışıklıklardan faydalanarak Çin'in kuzeyinde devlet haline gelmişlerdir. Aynı zamanda Asya'da Orhun ve Selenga ırmakları arasında Avar, Mavereünnehir bölgesinde Akhun İran'da Sasani İmparatorluğu kurulmuştur.