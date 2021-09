At Eş Anlamlısı Nedir? At Kelimesinin Eş Anlamlısı

Öz Türkçe bir kelime olan 'at' kelimesinin 1 adet eş anlamlısı bulunmaktadır. Eş anlamlısı da kendisi kadar kullanılmaktadır. Eş anlamlı kelimeleri bilmenin yararı ise kelime dağarcığınızı genişletmek ve metinlerinize farklılık katmaktır. At kelimesinin eş anlamlısı nedir?

AT KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI

At kelimesinin eş anlamlısı dilimize Farsçadan geçmiş olan "beygir" kelimesidir. Yük hayvanından bahsederken at ve beygir kelimeleri birbirlerinin yerine kullanılabilir. Aynı anlama geldikleri için herhangi bir anlatım bozukluğuna sebebiyet vermez. Satrançtaki at taşından bahsedilirken beygir kelimesi kullanılamamaktadır.

At kelimesinin İngilizce dilindeki karşılığı ise "horse" kelimesidir.

AT KELİMESİNİN ANLAMI

At kelimesinin Türk Dil Kurumu güncel Türkçe sözlüğe göre anlamı şunlardır:

Binme, taşıma ve yük çekme gibi hizmetlerde kullanılan tek tırnaklı hayvan.

Satrançta bir çapraz bir düz L biçiminde hareket eden taş.

AT KELİMESİ CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM

Atlar çok duygusal olmakla beraber çok sadık hayvanlardır.

Siyah İnci kitabı, bir atın otobiyografisidir.

Ata binmek benim için çok heyecanlı bir deneyimdi.

ATIN EŞ ANLAMLISI CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM