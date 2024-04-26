ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI 2024 || ATA AÖF vize sınavı ne zaman, saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek?

Atatürk Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi (ATA-AÖF) ara dönem vize sınav takvimi belli oldu. Öğrenci Bilgi Sisteminden (OBS) sınav merkezi tercihi tamamlandı. 95 sınav merkezinde ve Azerbaycan Bakü'de yapılacak olan sınavlar için geri sayım başladı. Peki, 2024 ATA AÖF vize sınavı ne zaman, sınav giriş belgesi nasıl alınır?