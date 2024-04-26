ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI 2024 || ATA AÖF vize sınavı ne zaman, saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek?

Atatürk Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi (ATA-AÖF) ara dönem vize sınav takvimi belli oldu. Öğrenci Bilgi Sisteminden (OBS) sınav merkezi tercihi tamamlandı. 95 sınav merkezinde ve Azerbaycan Bakü'de yapılacak olan sınavlar için geri sayım başladı. Peki, 2024 ATA AÖF vize sınavı ne zaman, sınav giriş belgesi nasıl alınır?
ATA AÖF VİZE SINAVLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Atatürk Üniversitesi AÖF sınav takvimi paylaşıldı. Buna göre vize sınav oturum saati ve tarihi şu şekilde:
I.Oturum-27 Nisan 2024 Saat:09.30
II.Oturum-27 Nisan 2024 Saat:14.00
III.Oturum-28 Nisan 2024 Saat:14.00
"Her ders için sınav süresi 30 dakikadır."
ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi vize sınavı giriş belgeleri erişime açıldı. Adaylar, T.C kimlik numaraları ve şifreleri ile obs.atauni.edu.tr adresi üzerinden sınav yerlerini öğrenebilecek. ATA AÖF sınav giriş belgesi aynı zamanda ÖYS, AtaMeta uygulamasının "Sınav işlemleri" katı, ATA-AOF Mobil ve ATA AOF OYS uygulamasından da alınabilecek.
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