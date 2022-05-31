ATA AÖF sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? 2022 ATA AÖF final sınav sonuçları sorgulama ekranı OBS giriş

Açık ve uzaktan eğitim gören Atatürk Üniversitesi öğrencileri geçtiğimiz hafta sonu bahar dönemi final sınavlarını tamamladı. Sınavların bitişinin hemen ardından "ATA AÖF sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?" soruları yanıt aramaya başladı. Dönemin tamamlanmasına az bir zaman kala sınavlarını veren öğrenciler OBS ekranını ziyaret ederek ATA AÖF sınav sonuçları sorgulama işlemini gerçekleştiriyor. İşte 2022 ATA AÖF final sınavı sonuç tarihi…
ATA AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
ATA AÖF sınavları 28-29 Mayıs tarihlerinde yapılmıştı. ATA AÖF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz netleşmedi. Öğrencilerin bekleyişi sürüyor.
ATA AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) sınav sonuçları, sınavların tamamlanmasından yaklaşık 1 hafta sonra ilan edilir. Bu kapsamda sonuçların önümüzdeki haftaya kadar ilan edilmesi bekleniyor.
Sınav sonuçlarına ilişkin net bir tarih açıklaması bulunmasa da kurumun 15 gün içerisinde sonuçları öğrenci sistemi üzerinden erişime açması bekleniyor.
ATA AÖF SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Sisteme kayıtlı olan öğrenciler sınav sonuçlarını Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS)'den öğrenebilecekler.
ATA AÖF sınav soruları ve cevapları yayımlandı. Kurum tarafından yapılan açıklama şu şekilde:
Değerli öğrencimiz, sınav soruları ve cevapları LMS'ye yüklenmiştir. Sol menüde yer alan soru itiraz sayfasından sınav sorularını görebilir ve yine bu sayfadan Çarşamba günü (01 Haziran 2022) saat 17.45'e kadar soru itirazında bulunabilirsiniz. Aynı zamanda AtaMeta uygulamamızın "Sınav İşlemleri" katından da sınav sorularına itiraz edebilirsiniz.