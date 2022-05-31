ATA AÖF sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? 2022 ATA AÖF final sınav sonuçları sorgulama ekranı OBS giriş

ATA AÖF SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Sisteme kayıtlı olan öğrenciler sınav sonuçlarını Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS)'den öğrenebilecekler.

ATA AÖF sınav soruları ve cevapları yayımlandı. Kurum tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

Değerli öğrencimiz, sınav soruları ve cevapları LMS'ye yüklenmiştir. Sol menüde yer alan soru itiraz sayfasından sınav sorularını görebilir ve yine bu sayfadan Çarşamba günü (01 Haziran 2022) saat 17.45'e kadar soru itirazında bulunabilirsiniz. Aynı zamanda AtaMeta uygulamamızın "Sınav İşlemleri" katından da sınav sorularına itiraz edebilirsiniz.