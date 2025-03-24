Türk Dil Kurumu, dilimizin pusulası olarak bize yol göstermektedir. Dilimizin incelikleri arasında kaybolan "ataç" kelimesinin doğru yazımı, zaman zaman bir muamma haline gelebiliyor. "Ataş," kâğıtları veya benzeri nesneleri birbirine tutturmaya yarayan metal bir araç olarak tanımlanıyor. Ataç nasıl yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı ataç mı ataş mı demeden önce evrak düzenleme sırasında ya da yazılı bir ifade kullanırken doğru kullanımını tercih etmenin, dil bilgisi açısından gerekli olduğunu söylemek gerekir.

Ataç Nasıl Yazılır?

"Ataç" yazımı, halk arasında yaygın olarak kullanılsa da, TDK tarafından kabul görmemektedir. Kelimenin kökeni ve Türkçe dil kuralları göz önünde bulundurulduğunda, "ataş" yazımının doğru olduğu anlaşılmaktadır.

TDK'ye Göre Doğru Yazılışı Ataç Mı Ataş Mı?

Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre bu kelimenin doğru yazımı "ataş" şeklindedir. TDK'nin resmi sözlüklerinde yer alan tanıma göre "ataş", kâğıtları bir arada tutmaya yarayan metal araç anlamına gelir. Bu doğrultuda, hem yazılı hem sözlü dilde "ataş" şeklinde kullanılması gerekir. "ataç" şeklindeki kullanım ise yanlış olup, halk arasında yanlış telaffuzun zamanla yazıya da yansıması sonucunda ortaya çıkmıştır.