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Giriş Tarihi: 13.2.2025 13:27 Son Güncelleme: 13.2.2025 13:28

Ataşehir Hangi Yakada? Ataşehir Anadolu Yakasında Mı, Avrupa Yakası’nda Mı?

İstanbul’un son yıllarda hızla gelişen ve modern yüzüyle dikkat çeken ilçelerinden biri olan Ataşehir, finans, ticaret ve konut projeleriyle ön plana çıkan bir bölgedir. Gökdelenleri ve yeni iş merkezleriyle İstanbul’un en prestijli ilçelerinden biri haline gelen Ataşehir, özellikle İstanbul Finans Merkezi projesiyle birlikte Türkiye’nin ekonomik yapısında önemli bir rol üstlenmeye başlamıştır. Ataşehir hangi yakada, Anadolu Yakasında mı, Avrupa Yakası’nda mı gibi sorular ekonomiyi de yakından ilgilendirir.

Ataşehir Hangi Yakada? Ataşehir Anadolu Yakasında Mı, Avrupa Yakası’nda Mı?

Ataşehir, geçmişte İstanbul'un Kadıköy ilçesine bağlı bir semtken, 2008 yılında ilçe statüsüne kavuşmuş ve bağımsız bir yönetim birimi haline gelmiştir. Bu tarihten itibaren büyük bir gelişim sürecine giren ilçe, geniş bulvarları, modern mimarisi ve yüksek katlı yapılarıyla İstanbul'un en planlı kentleşen bölgelerinden biri olarak öne çıkmaktadır. Ataşehir hangi yakada, Anadolu Yakasında mı, Avrupa Yakası'nda mı gibi sorular şehrin farklı bölgelerini keşfetmeye çalışanlar için açıklayıcı olabilir.

Ataşehir Hangi Yakada?

Ataşehir, İstanbul'un Anadolu Yakası'nda yer almaktadır. Şehrin doğu bölümünde konumlanan ilçe, Kadıköy, Üsküdar, Ümraniye, Maltepe ve Sancaktepe ile sınır komşusudur. Avrupa Yakası'na köprü bağlantıları sayesinde kolay erişim imkânı bulunsa da Ataşehir'in tamamı Anadolu Yakası sınırları içinde yer almaktadır.

Ataşehir Anadolu Yakasında Mı, Avrupa Yakası'nda Mı?

Ataşehir, Anadolu Yakası'nda bulunan bir ilçedir. İlçenin konumu ve Avrupa Yakası'na yakınlığı nedeniyle zaman zaman kafa karışıklığı yaşansa da Ataşehir coğrafi ve idari olarak Asya kıtasında yer almaktadır.

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Ataşehir Hangi Yakada? Ataşehir Anadolu Yakasında Mı, Avrupa Yakası’nda Mı?
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