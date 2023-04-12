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Giriş Tarihi: 12.4.2023 09:44 Son Güncelleme: 12.4.2023 09:44

Atasözü Bulmacada Nedir? Bulmacada Atasözü Ne Demek, Cevabı ve Eş Anlamlısı Hangi Kelime?

Atasözü bulmacada nedir sorusu bulmaca çözmeyi seven ilgili vatandaşlar tarafından genellikle araştırılan bir sorudur. Geçmişten günümüze deneyimlerden, öğütlerden ve halk arasında ortakça kullanılarak kalıplaşmış kelimelere atasözü denmektedir. Bulmacada da karşımıza çıkan atasözü kelimesinin cevabı birden fazladır. İşte Atasözü Bulmacada Nedir? Bulmacada Atasözü ne demek haberimizin devamında yer almaktadır.

Atasözü Bulmacada Nedir? Bulmacada Atasözü Ne Demek, Cevabı ve Eş Anlamlısı Hangi Kelime?

Atasözü bulmacada nedir bulmaca çözen kişilerin karşısına sıklıkla çıkan bir sorudur. Halk arasında kullanılan atasözü nasihat, bir durumdan ders çıkarma amacıyla söylenmektedir. İlk kimin tarafından söylendiği belli olmayan atasözleri, kelimenin kendisi de bulmacada karşımıza çıkmaktadır. Birden çok cevabı bulunan atasözü kelimesinin bulmacadaki harf sayısına göre cevaplandırılmalıdır. Bulmacada en kısa cevabı 3 harfli, en uzun cevabı ise 10 harfli olan atasözünün Cevabı ve Eş Anlamlısı Hangi Kelime?

Bulmacada Atasözü Ne demek, Eş anlamlısı, Cevabı

Atasözü kelimesinin bulmacada birden fazla yanıtı bulunmaktadır. Okunuşu farklı olup anlamları aynı olan atasözü kelimesinin anlamdaşları, eş anlamlısı ve bulmacadaki cevabı aşağıda yer almaktadır.

  • Atasözü Kelimesinin 3 Harfli Cevabı: Sav

  • Atasözü Kelimesinin 7 harfli Cevabı: Darbımesel

Atasözünün eş anlamlısı olan "sav" sözcüğü az kelimeyle çok şey anlatmak manasında kullanılır. İslamiyet öncesi Türk edebiyatında sık sık kullanılmış bu kelime günümüzde iddia veya tez bağlamında kullanılmaktadır.

Atasözünün eş anlamlısı olan bir diğer kelime de darbımeseldir. Dilimize Arapçadan dahil olan darbımesel, ataların adadığı söz anlamına gelmektedir.

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Atasözü Bulmacada Nedir? Bulmacada Atasözü Ne Demek, Cevabı ve Eş Anlamlısı Hangi Kelime?
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