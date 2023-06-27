Atatürk Döneminde Yükseköğretimde Hangi Okullar Açılmıştır? Atatürk Döneminde Açılan Okullar ve Üniversiteler

Kurtuluş Savaşı sona erdikten sonra Atatürk; "asıl savaş şimdi başlayacak, bu savaş, cahilliğe ve gericiliğe karşı yapılacaktır" sözü ile eğitimle ilgili yenilikleri yapmaya başlamıştır. Bu sözden sonra Atatürk döneminde yükseköğretimde hangi okullar açılmıştır, sorusu ile sıkça karşılaşırız. Atatürk döneminde açılan eğitim kurumları büyük yeniliklerle açılmıştır. Atatürk döneminde açılan okullar ve üniversiteler Atatürk'ün önderlik ettiği devrimlerin adım adım uygulanmaya başlandığının bir göstergesidir.

Atatürk Döneminde Yükseköğretimde Hangi Okullar Açılmıştır?

Atatürk Türk İstiklal Harbi'nin en kritik günlerinde Maarif Kongresini 1921 yılında toplayarak öğretmenlerden ülkenin eğitim sorunlarını ve çözüm önerilerini dinlemişti. Atatürk bu kongrede "Yeni Türkiye'de eğitimin millî, aklî ve ilmî olacak" demişti. Yine aynı kongrede Cumhuriyet'in ilanından hemen sonra yapılan ilk inkılaplar eğitimle ilgili olacağını dile getirdi.

Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin yaptığı ilk büyük eğitim devrimi 3 Mart 1924 tarihinde TBMM'nin Tevhid-i Tedrisat Kanununu kabul etmesiydi. Bu Kanun "Türkiye dahilindeki bütün müessesatı ilmiye ve tedrisiye Maarif Vekaletine merbuttur." maddesiyle Tanzimat'tan beri hedeflenen eğitim birliğini sağlamıştır. Atatürk Devrinde eğitim ve öğretimin amaçlarından biri de millî kültürü ihya etmek, Osmanlı Devletinde yapılan eğitim yeniliklerinin sürekliliğini sağlamak ve yeni nesillere aktarmaktı.

Atatürk Döneminde Açılan Okullar ve Üniversiteler

Atatürk eğitimin yaygınlaşması ve değişmesi için kararlı ve öncelikli adımların atılmasını zorunlu kılmıştır. Atatürk döneminde eğitim ve öğretimin ilkokuldan yükseköğretime kadar olan her alanında köklü yenilikler yapılmıştır. Atatürk'ün "Dünyada her şey için, maddiyat için, maneviyat için, hayat için en hakiki mürşit ilimdir, fendir. İlim ve fennin dışında mürşit aramak gaflettir, cehalettir, delalettir" sözü ile eğitime verdiği önem gözler önündedir. Atatürk dönemin de açılan okulları şu şekilde sıralayabiliriz: