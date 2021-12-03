Atatürk ilkeleri ve inkılapları nelerdir? Atatürk’ün ilke ve inkılapları kısaca konu anlatımı, çıkmış sorular

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun ardından Türkiye Cumhuriyeti ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk tarafından oluşturulan ilke ve inkılaplar, devletin sosyal, siyasal, ekonomik ve kültürel olarak sağlam bir temele oturmasını hedefleyen düzenlemelere denir.
ATATÜRK İLKELERİ NELERDİR?
Atatürk ilke ve inkılapları konu anlatımı ilkokul tarih derslerinden itibaren eğitim hayatımız boyunca defalarca karşımıza çıkar.
Atatürk, Cumhuriyet dönemi inkılaplarını
ATATÜRK İNKILAPLARI KRONOLOJİSİ
Atatürk'ün inkılapları, Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti'ni çağdaş medeniyetler seviyesine taşımak amacıyla ve güçlü ulus devlet, tam bağımsız Türkiye, ulusal egemenlik hedefiyle attığı yenilikler olarak tanımlanabilir. Bu yenilikler sosyal, siyasal ve ekonomik olarak pek çok dönüşümün temelini oluşturmaktadır. Cumhuriyet dönemi inkılaplarını kronolojik olarak sıralamak gerekirse 1 Kasım 1922 Saltanatın kaldırılmasıyla başlanabilir.
ATATÜRK İNKILAPLARI SONUÇLARI
Cumhuriyet dönemi inkılapları halkın bazı kesimleri tarafından tepkiyle karşılandı. Özellikle bazı grupların ayrılıkçı ve isyancı tutulması İstiklal Mahkemelerinin kurulmasına ve devrimlere karşı isyan başlatanların idamla yargılanmasına neden oldu.
ATATÜRK İLKE VE İNKILAPLARI ÇIKMIŞ SORULARI
Milli Eğitim Bakanlığı sınavlarında çıkmış olan Atatürk ilke ve İnkılapları konulu sorulardan bazıları şöyledir:
"Mili his ile diş arasındaki bağ çok kuvvetlidir. Dilin Milli ve zengin olması milli hissin gelişmesinde başlıca etkendir."
Atatürk'ün bu sözü doğrultusunda aşağıdakilerden hangisi gerçekleştirilmiştir?
A) Maarif Kongresi toplanmıştır.
B) Türk Dil Kurumu kurulmuştur.
C) Tekalifimilliye Emirler yayımlanmıştır.
D) Tevhid-i Tedrisat Kanunu kabul edilmiştir.
Cevap:B
1 Temmuz 1926 tarihinde yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu ile ülkemizin limanları arasında gemi işletme ve deniz taşımacılığı yapma hakkı Türk vatandaşlarına tanınmıştır.
Bu durum Atatürk'ün hangi ilkesi ile doğrudan ilişkilidir?
A) Laiklik
B) İnkılapçılık
C) Cumhuriyetçilik
D) Milliyetçilik
Cevap:D