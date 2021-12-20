Atatürk İlkelerinin Ortak Özellikleri Nelerdir? Atatürk İlkelerinin Amacı Ve Önemi

Atatürk ilkeleri, çağdaş dünya görüşünü sağlayan Türk devriminin dayandığı temel düşünce ve inanç bütünüdür. Bu ilkeler, Türk toplumunun birlik ve beraberliğini sağlayan en önemli unsurlardan birisidir. Toplumun daha dinamik bir yapı içerisinde kalmasını sağlayan bu ilkeler, Türk milletini saygın bir konuma getirmiştir. Söz konusu ilkeler, toplumun refahını, mutluluğunu ve huzurunu sağlayarak çağdaş uygarlık düzeyini ön plana çıkarmıştır.

Atatürk İlkelerinin Ortak Özellikleri

Millî mücadele öncesi Türk toplumunun yok olmasına neden olacak ortamın hazırlandığı bir dönemde Atatürk ilkeleri uygulanmaya başlanmıştır. Cumhuriyetçilik, halkçılık, devletçilik, milliyetçilik, devrimcilik, laiklik gibi ilkeleri kapsayan bu düşünce sisteminin ortak özellikleri vardır. Bu ilkeler kişinin hak ve özgürlüğünü korur.

Türk milletinin ihtiyaçlarından doğan bu ilkeler, sorunların akıl ve mantık çerçevesinde çözülmesi gerektiğini savunur. Atatürk ilkeleri, demokratik kurallara uymayı esas alır. Türk toplumun çağdaşlaşmasını hedefler ve milli bir nitelik taşır. Atatürk ilkeleri bir bütün olarak değerlendirilir, birbirinden ayrılmaz ve tek tek değerlendirilmez. Bu ilkeler gücünü, Türk tarihi ve Türk töresinden almıştır.

Atatürk İlkelerinin Amacı

Atatürk ilkelerinin en nihai amacı, Türk milletini aklın ve bilimin ışığında muasır medeniyetler seviyesine ulaştırmaktır. Ayrıca, Türk milletinin birlik ve beraberlik içerisinde olmasını, refah seviyesinin ön plana çıkarmasını da sağlamaktadır.

Türk toplumunun bağımsız, onurlu ve mutlu bir hayat sürmesini esas alan bu ilkeler, Türkiye'nin saygın bir devlet olmasında rol oynamıştır. Böylece Türk kültürünü, toplumsal ahlakı muhafaza etmek, toplumun kopya değil, kendi ihtiyaçlarından doğan bir medeniyet olduğunu gösterme gayesini taşımaktadır.

Atatürk İlkelerinin Önemi

Çağdaş bir toplumun oluşmasında önemli bir rol oynayan Atatürk ilkeleri, milli birlik ve beraberlik sağlayarak, vatan sevgisini esas edinmiştir. Bu ilkeler doğrultusunda Cumhuriyet adıyla yeni bir devlet kurulmuştur. Cumhuriyet adı altında kurulan bu devlet laik, sosyal, çağdaş ve demokratik bir hukuk devleti olma yönüyle önem taşımaktadır.

Laiklik ile din ve devletin karıştırılmayacağı, ülkenin yönetiminde büyük fayda sağlamaktadır. Ülkede millet kendi kendini yönetmektedir ve ırkçılık söz konusu değildir. Türk milletinin belirli bir sınıfa dayalı olmadığı, dini inançlardan dolayı ayrım yapılmayacağı öngörülmüştür. Atatürk ilkelerine göre, bu ülke sınırları içerisinde yaşayan tüm insanlar hür ve eşittir.