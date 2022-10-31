Atatürk Nasıl Öldü? Mustafa Kemal Atatürk Neden, Nerede, Kaç Yaşında Vefat Etti?

10 Kasım 1938'de İstanbul'da Dolmabahçe Sarayı'nda saat dokuzu beş geçe hayata gözlerini yumdu. İşte Mustafa Kemal Atatürk nerede öldüğünü merak edenlere için sorunun cevabı…

ATATÜRK NASIL ÖLDÜ?

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 1881 yılında Selanik'te dünyaya geldi. Annesi Zübeyde Hanım ve babası Ali Rıza Efendiydi. Ulu önder küçük yaşta babasını kaybetmiştir. Mustafa Kemal, Şemsi Efendi Okulu, Selanik Askeri Rüştiyesi, Manastır Askeri İdadisi ve Harp okullarında eğitim görmüş ardından ise askerlik görevine başlamıştır. Harp Akademisinden Kurmay Yüzbaşı olarak mezun olan ulu önder Mustafa Kemâl ilk görevini Şam'da bulunan Beşinci Orduda gerçekleştirmiştir.

Ardından Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmak adına çok önemli aşamalar kaydedilmesinde önderlik eden Mustafa Kemal Atatürk, 1938 yılında hayatını kaybetmiş ve tarihe Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, kurtarıcısı, önderi ve ilk Cumhurbaşkanı olarak geçmiştir.

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK NEDEN, NEREDE, KAÇ YAŞINDA VEFAT ETTİ?

Mustafa Kemal Atatürk'ün sağlık sorunları 1937 yılından itibaren sıklaşmaya başladı. Ölüm yılı olan 1938'in ilk zamanlarından Mustafa Kemal Atatürk'e siroz hastalığı teşhisi konuldu. Türk doktorların yanı sıra Avrupa'da da alanında uzman doktorlar getirildi ve Mustafa Kemal Atatürk'e tedavi uygulanmaya başlandı. Mustafa Kemal Atatürk, 1 Kasım 1938 tarihinde TBMM'nin açılışına hastalığı sebebiyle katılamadı.

Fakat uygulanan tedavilere ne yazık ki cevap veremeyen Mustafa Kemal Atatürk 10 Kasım 1938 Perşembe günü sabahı saat 09:05'te İstanbul'un Beşiktaş ilçesi sınırlarında yer alan Dolmabahçe Sarayı'nda son nefesini vererek hayata gözlerini yumdu.

16 Kasım 1938 tarihinde Mustafa Kemal Atatürk'ün tabutu, Türk bayrağı ile örtülmüş bir katafalk üzerine konuldu ve Dolmabahçe Sarayı'ndaki büyük tören salonuna yerleştirildi. Mustafa Kemal Atatürk'ü son kez görmek isteyen herkes Dolmabahçe Sarayı'na geldi.

Mustafa Kemal Atatürk'ün cenazesi 20 Kasım 1938 tarihinde çok büyük bir tören, acı ve hüzünle başkent Ankara'ya gönderildi.

Mustafa Kemal Atatürk'ün cenazesi 21 Kasım 1938 günü Ankara'da düzenlenen görkemli bir tören eşliğinde geçici olarak Ankara Etnografya Müzesi'ne kaldırıldı.

ATATÜRK'ÜN HASTALIĞI NEYDİ?

Mustafa Kemal Atatürk, 1938 başlarında iştahsızlık ve halsizlik hissetmeye başladı. Vücudunun çeşitli yerlerinde kaşıntılar meydana geliyor ve burun kanamaları güçlükle önleniyordu. Bu kaşıntıların Çankaya Köşkü'ndeki karıncalardan meydana geldiği öne sürüldü ve köşk ilaçlamaya alındı. Atatürk de özel bir kür tedavisi için Yalova Termal'e gönderildi.

Termal Otel'de, 22 Ocak 1938 günü Atatürk'ü muayene eden Dr. Nihat Reşat Belger, karaciğer rahatsızlığından kuşkulandı ve Atatürk'e siroz teşhisi koydu. Doktor Belger'in mutlak surette perhiz yapmasını tavsiye ettiği Atatürk, Termal Otel'deki tedavisine bir süre daha devam etti, ancak doktorların bütün itirazlarına rağmen 1 Şubat 1938'de tedaviyi yarıda bırakarak Bursa'ya hareket etti.

ATATÜRK NEDEN SİROZ OLDU?

Türkiye vatandaşlarının merak ettiği Atatürk nasıl öldü sorusunu Prof.Dr. Gülendame Saygı şu şekilde cevaplıyor. Büyük Önder Atatürk'ün idrar yolları rahatsızlığına ve siroza sebep olan "Şistozoma" türü parazitleri, Osmanlı'nın Ortadoğu'daki sıcak topraklarında görev yaptığı sırada, büyük olasılıkla da Kahire'de kapmış olabileceğini düşünüyor. Onun kimi zaman at sırtında, hatta bazen yaya olarak yaptığı uzun yolculukların birinde, örneğin Kahire'ye giderken yıkandığı sudan, o coğrafyada çok yaygın olan parazitlerin bulaşmış olduğuna inanıyor. "Sirozunun nedeni alkol değil, işte bu parazitlerdi "diyor. Ulaştığı bulguları da yayınladığını, ancak bunların geniş toplum yığınlarına ulaşamadığını belirtiyor.

Bilindiği gibi Atatürk, siroza yakalanmadan önce idrar yolları tedavisi görmüş, hatta Avrupa'ya bile gitmişti. Gülendame Hoca, o dönemde Batılı doktorların, daha çok Kahire ve çevresinde görülen parazitlerden kaynaklanan hastalıklara teşhis koyabilecek bir bilgi ve pratiğe sahip bulunmadığını, bu nedenle Atatürk'ün hastalık nedeninin atlanmış olabileceğini söylüyor.