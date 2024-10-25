Atatürk Üniversitesi 2. Üniversite Bölümleri Nelerdir? Atatürk Üniversitesi Sınavsız İkinci Üniversite Bölümleri

Atatürk Üniversitesi, modern kampüs olanakları, güçlü akademik kadrosu ve öğrenci odaklı yaklaşımıyla, öğrencilerine kaliteli bir eğitim sunmayı hedeflemektedir. Bu üniversitede, ikinci üniversite okumak için sınavsız başvuru yapılabilir. Ancak, bazı bölümlerde yaş ve mezuniyet şartları aranabilir. Detaylı bilgi için Atatürk Üniversitesi 2. üniversite bölümleri nelerdir, sınavsız ikinci üniversite bölümleri hangileri yanıt aranmalıdır.

Atatürk Üniversitesi 2. Üniversite Bölümleri Nelerdir?

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) kapsamında sınavsız ikinci üniversite programları, mevcut bir lisans veya önlisans programından mezun olan ya da halen okuyan öğrencilere, farklı bir alanda ikinci bir diploma alma fırsatı tanımaktadır.

Lisans Programları (4 Yıllık)

Egzersiz ve Spor Bilimleri

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Grafik Sanatlar

İşletme

Kamu Yönetimi

Reklamcılık

Rekreasyon

Sağlık Yönetimi

Sosyoloji

Tarih (35 yaş ve üzeri öğrenciler için)

Önlisans Programları (2 Yıllık)

Acil Durum ve Afet Yönetimi

Bankacılık ve Sigortacılık

Bilgisayar Programcılığı

Bilgi Yönetimi

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

Çağrı Merkezi Hizmetleri

Çocuk Gelişimi

Dış Ticaret

Emlak Yönetimi

Fotoğrafçılık ve Kameramanlık

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

İslami İlimler

İş Sağlığı ve Güvenliği

İşletme Yönetimi

Laborant ve Veteriner Sağlık

Lojistik

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

Radyo ve Televizyon Programcılığı

Reklamcılık

Sağlık Kurumları İşletmeciliği

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği

Sosyal Hizmetler

Spor Yönetimi

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

Bu bölümlerden herhangi birinde okumak isteyenlerin, mevcut lisans veya önlisans programlarından farklı birine başvurmaları gerekmektedir. Başvurular online olarak yapılabilir ve bunların dışında herhangi bir sınav şartı bulunmamaktadır.

Atatürk Üniversitesi Sınavsız İkinci Üniversite Kayıt Nasıl Yapılır?

Atatürk Üniversitesi'nde sınavsız ikinci üniversite kaydı yapmak için izlenmesi gereken adımlar ve başvuru şartları şu şekildedir:

Başvuru Şartları:

Herhangi bir lisans veya önlisans programında öğrenci olan ya da mezun olan kişiler başvurabilir.

İkinci üniversite programı, mevcut veya mezun olunan programdan farklı bir alanda olmalıdır.

Kayıt Adımları:

Kayıt tarihlerini takip edin. 2024 yılı için kayıtlar 16 Ekim 2024 tarihine kadar uzatılmıştır.

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (ATA-AÖF) web sitesinden online başvuru yapın.

Başvuru sırasında gerekli belgeleri (kimlik fotokopisi, diploma veya öğrenci belgesi vb.) hazırlayın ve sisteme yükleyin.

Belirlenen kayıt ücretini online olarak ödeyin.

Başvurunuz onaylandıktan sonra kesin kayıt işlemlerini tamamlayın.

Daha fazla bilgi ve detaylı adımlar için ATA-AÖF resmi web sitesini ziyaret etmelisiniz.