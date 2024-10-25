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Giriş Tarihi: 25.10.2024 09:22 Son Güncelleme: 25.10.2024 09:27

Atatürk Üniversitesi 2. Üniversite Bölümleri Nelerdir? Atatürk Üniversitesi Sınavsız İkinci Üniversite Bölümleri

Atatürk Üniversitesi, Türkiye’nin köklü ve saygın eğitim kurumlarından biridir. 1957 yılında Erzurum’da kurulan üniversite, geniş bir akademik yelpazeye sahiptir. Öğrencilere, lisans, yüksek lisans ve doktora programları sunmaktadır. Bu eğitim kurumuna girmek isteyen öğrenciler için Atatürk Üniversitesi 2. üniversite bölümleri nelerdir, sınavsız ikinci üniversite bölümleri hangileri ilgi çekici sorulardır.

Atatürk Üniversitesi 2. Üniversite Bölümleri Nelerdir? Atatürk Üniversitesi Sınavsız İkinci Üniversite Bölümleri

Atatürk Üniversitesi, modern kampüs olanakları, güçlü akademik kadrosu ve öğrenci odaklı yaklaşımıyla, öğrencilerine kaliteli bir eğitim sunmayı hedeflemektedir. Bu üniversitede, ikinci üniversite okumak için sınavsız başvuru yapılabilir. Ancak, bazı bölümlerde yaş ve mezuniyet şartları aranabilir. Detaylı bilgi için Atatürk Üniversitesi 2. üniversite bölümleri nelerdir, sınavsız ikinci üniversite bölümleri hangileri yanıt aranmalıdır.

Atatürk Üniversitesi 2. Üniversite Bölümleri Nelerdir?

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) kapsamında sınavsız ikinci üniversite programları, mevcut bir lisans veya önlisans programından mezun olan ya da halen okuyan öğrencilere, farklı bir alanda ikinci bir diploma alma fırsatı tanımaktadır.

Lisans Programları (4 Yıllık)

  • Egzersiz ve Spor Bilimleri

  • Halkla İlişkiler ve Tanıtım

  • Grafik Sanatlar

  • İşletme

  • Kamu Yönetimi

  • Reklamcılık

  • Rekreasyon

  • Sağlık Yönetimi

  • Sosyoloji

  • Tarih (35 yaş ve üzeri öğrenciler için)

Önlisans Programları (2 Yıllık)

  • Acil Durum ve Afet Yönetimi

  • Bankacılık ve Sigortacılık

  • Bilgisayar Programcılığı

  • Bilgi Yönetimi

  • Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

  • Çağrı Merkezi Hizmetleri

  • Çocuk Gelişimi

  • Dış Ticaret

  • Emlak Yönetimi

  • Fotoğrafçılık ve Kameramanlık

  • Halkla İlişkiler ve Tanıtım

  • İslami İlimler

  • İş Sağlığı ve Güvenliği

  • İşletme Yönetimi

  • Laborant ve Veteriner Sağlık

  • Lojistik

  • Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

  • Radyo ve Televizyon Programcılığı

  • Reklamcılık

  • Sağlık Kurumları İşletmeciliği

  • Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği

  • Sosyal Hizmetler

  • Spor Yönetimi

  • Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

Bu bölümlerden herhangi birinde okumak isteyenlerin, mevcut lisans veya önlisans programlarından farklı birine başvurmaları gerekmektedir. Başvurular online olarak yapılabilir ve bunların dışında herhangi bir sınav şartı bulunmamaktadır.

Atatürk Üniversitesi Sınavsız İkinci Üniversite Kayıt Nasıl Yapılır?

Atatürk Üniversitesi'nde sınavsız ikinci üniversite kaydı yapmak için izlenmesi gereken adımlar ve başvuru şartları şu şekildedir:

Başvuru Şartları:

  • Herhangi bir lisans veya önlisans programında öğrenci olan ya da mezun olan kişiler başvurabilir.

  • İkinci üniversite programı, mevcut veya mezun olunan programdan farklı bir alanda olmalıdır.

Kayıt Adımları:

  • Kayıt tarihlerini takip edin. 2024 yılı için kayıtlar 16 Ekim 2024 tarihine kadar uzatılmıştır.

  • Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (ATA-AÖF) web sitesinden online başvuru yapın.

  • Başvuru sırasında gerekli belgeleri (kimlik fotokopisi, diploma veya öğrenci belgesi vb.) hazırlayın ve sisteme yükleyin.

  • Belirlenen kayıt ücretini online olarak ödeyin.

  • Başvurunuz onaylandıktan sonra kesin kayıt işlemlerini tamamlayın.

Daha fazla bilgi ve detaylı adımlar için ATA-AÖF resmi web sitesini ziyaret etmelisiniz.

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Atatürk Üniversitesi 2. Üniversite Bölümleri Nelerdir? Atatürk Üniversitesi Sınavsız İkinci Üniversite Bölümleri
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