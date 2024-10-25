Atatürk Üniversitesi 2. Üniversite Bölümleri Nelerdir? Atatürk Üniversitesi Sınavsız İkinci Üniversite Bölümleri

Atatürk Üniversitesi, modern kampüs olanakları, güçlü akademik kadrosu ve öğrenci odaklı yaklaşımıyla, öğrencilerine kaliteli bir eğitim sunmayı hedeflemektedir. Bu üniversitede, ikinci üniversite okumak için sınavsız başvuru yapılabilir. Ancak, bazı bölümlerde yaş ve mezuniyet şartları aranabilir. Detaylı bilgi için Atatürk Üniversitesi 2. üniversite bölümleri nelerdir, sınavsız ikinci üniversite bölümleri hangileri yanıt aranmalıdır.
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) kapsamında sınavsız ikinci üniversite programları, mevcut bir lisans veya önlisans programından mezun olan ya da halen okuyan öğrencilere, farklı bir alanda ikinci bir diploma alma fırsatı tanımaktadır.
Lisans Programları (4 Yıllık)
Egzersiz ve Spor Bilimleri
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Grafik Sanatlar
İşletme
Kamu Yönetimi
Reklamcılık
Rekreasyon
Sağlık Yönetimi
Sosyoloji
Tarih (35 yaş ve üzeri öğrenciler için)
Önlisans Programları (2 Yıllık)
Acil Durum ve Afet Yönetimi
Bankacılık ve Sigortacılık
Bilgisayar Programcılığı
Bilgi Yönetimi
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Çağrı Merkezi Hizmetleri
Çocuk Gelişimi
Dış Ticaret
Emlak Yönetimi
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
İslami İlimler
İş Sağlığı ve Güvenliği
İşletme Yönetimi
Laborant ve Veteriner Sağlık
Lojistik
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Radyo ve Televizyon Programcılığı
Reklamcılık
Sağlık Kurumları İşletmeciliği
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
Sosyal Hizmetler
Spor Yönetimi
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Bu bölümlerden herhangi birinde okumak isteyenlerin, mevcut lisans veya önlisans programlarından farklı birine başvurmaları gerekmektedir. Başvurular online olarak yapılabilir ve bunların dışında herhangi bir sınav şartı bulunmamaktadır.
Atatürk Üniversitesi'nde sınavsız ikinci üniversite kaydı yapmak için izlenmesi gereken adımlar ve başvuru şartları şu şekildedir:
Başvuru Şartları:
Herhangi bir lisans veya önlisans programında öğrenci olan ya da mezun olan kişiler başvurabilir.
İkinci üniversite programı, mevcut veya mezun olunan programdan farklı bir alanda olmalıdır.
Kayıt Adımları:
Kayıt tarihlerini takip edin. 2024 yılı için kayıtlar 16 Ekim 2024 tarihine kadar uzatılmıştır.
Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (ATA-AÖF) web sitesinden online başvuru yapın.
Başvuru sırasında gerekli belgeleri (kimlik fotokopisi, diploma veya öğrenci belgesi vb.) hazırlayın ve sisteme yükleyin.
Belirlenen kayıt ücretini online olarak ödeyin.
Başvurunuz onaylandıktan sonra kesin kayıt işlemlerini tamamlayın.
Daha fazla bilgi ve detaylı adımlar için ATA-AÖF resmi web sitesini ziyaret etmelisiniz.