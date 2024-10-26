Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Bölümleri - 2 ve 4 Yıllık Atatürk Üniversitesi Bölümleri Neler?

Atatürk Üniversitesi, Türkiye'nin köklü ve saygın üniversitelerinden biridir. Özellikle Doğu Anadolu Bölgesi'nde eğitim alanında önemli bir role sahiptir. Atatürk Üniversitesi açıköğretim bölümleri, öğrencilere hem teorik hem de pratik bilgi ve beceriler kazandırarak onları iş hayatına hazırlamaktadır. 2 ve 4 Yıllık Atatürk Üniversitesi bölümleri neler sorularından önce buranın özellikle Doğu Anadolu Bölgesi'nde eğitim alanında önemli bir role sahip olduğunu göz önünde bulundurmak lazım.

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Bölümleri

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, çalışanların ve öğrenim hayatına devam etmek isteyenlerin kolaylıkla eğitim almalarına olanak tanır. Fakülte, öğrencilere esnek bir eğitim programı ve geniş bir bölüm seçeneği sunar.

• İşletme: İşletme yönetimi, pazarlama, finans gibi konularda temel bilgi ve beceriler kazandırır.

• Kamu Yönetimi: Kamu kurumlarında görev almak isteyenler için ideal bir bölümdür.

• Bilgisayar Programcılığı: Bilgisayar yazılımları geliştirme ve programlama dilleri öğrenme imkanı sunar.

• Çocuk Gelişimi: Çocukların gelişim süreçleri ve eğitim yöntemleri hakkında bilgi verir.

• Halkla İlişkiler ve Tanıtım: Kurumların kamuoyu ile ilişkilerini yönetebilme becerisi kazandırır.

Diğer Açıköğretim Bölümleri:

• Adalet

• Bankacılık ve Sigortacılık

• Bilgi Yönetimi

• Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

• Çağrı Merkezi Hizmetleri

• Egzersiz ve Spor Bilimleri

• Grafik Sanatlar

• Rekreasyon

2 ve 4 Yıllık Atatürk Üniversitesi Bölümleri Neler?

Atatürk Üniversitesi, sadece açıköğretim değil, aynı zamanda yüz yüze eğitim veren birçok fakülte ve yüksekokula sahiptir. Bu fakültelerde lisans (4 yıllık) ve önlisans (2 yıllık) programları bulunmaktadır.

• Eczacılık

• Bilgisayar Mühendisliği

• İlköğretim Matematik Öğretmenliği

• Bilgisayar Mühendisliği

• Veterinerlik

• Matematik Öğretmenliği

• Hemşirelik

• Elektrik-Elektronik Mühendisliği)

• Endüstri Mühendisliği

• Ebelik

• Mimarlık

• Makine Mühendisliği)

• Fen Bilgisi Öğretmenliği

• Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği - (4 Yıllık) - (Ziraat Fakültesi)

• Şehir ve Bölge Planlama

• Bahçe Bitkileri

• Toprak Bilimi ve Bitki Besleme

• Zootekni

• Tarımsal Biyoteknoloji

• Tarımsal Yapılar ve Sulama

• Su Ürünleri Mühendisliği

• Bitki Koruma

• Biyoloji Öğretmenliği

• Çevre Mühendisliği

• Gıda Mühendisliği

• İnşaat Mühendisliği

• Kimya Öğretmenliği

• Matematik Öğretmenliği

• Sosyal Hizmet

• Sağlık Yönetimi

• Kamu Yönetimi

• Bilgi ve Belge Yönetimi

• Kamu Yönetimi

• İktisat

• İşletme

• Egzersiz ve Spor Bilimleri

• Felsefe

• Sosyoloji

• Ekonometri

• Turizm İşletmeciliği

• İşletme Felsefe Grubu Öğretmenliği

• İngilizce Öğretmenliği

• İngiliz Dili ve Edebiyatı

• İngiliz Dili ve Edebiyatı

• Amerikan Kültürü ve Edebiyatı

• Almanca Öğretmenliği

• Alman Dili ve Edebiyatı

• Turizm Rehberliği

• Fransızca Öğretmenliği

• Rus Dili ve Edebiyatı

• Arap Dili ve Edebiyatı

• Arap Dili ve Edebiyatı

• Fars Dili ve Edebiyatı - (4 Yıllık)