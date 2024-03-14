Atatürk Üniversitesi Hangi Şehirde? Atatürk Üniversitesi Nerede, Hangi İlçede?

Üniversite yerleşkesi, bir üniversitenin tüm binalarının, tesislerinin ve arazilerinin bulunduğu alana verilen isimdir. Atatürk üniversitesi hangi şehirde, nerede, hangi ilçede gibi konulara açıklık getirmek gerekir ise Atatürk Üniversitesi, 1957 yılında Türkiye'nin Erzurum ilinde kurulmuş bir devlet üniversitesidir ve Bölgenin kalkınmasına katkıda bulunmaktadır. Aynı zamanda ana kampüste burada bulunur ve 23 fakülte, 851 program ve 38.574 öğrencisi ile Türkiye'nin en büyük üniversitelerinden biridir.

Atatürk Üniversitesi Hangi Şehirde?

Üniversite yerleşkelerinin büyüklüğü ve imkanları üniversiteden üniversiteye değişebilir. Bazı üniversitelerin şehir merkezine yakın küçük yerleşkeleri varken, bazılarının şehir dışında geniş ve modern yerleşkeleri vardır.

Atatürk Üniversitesi, Türkiye'nin Erzurum şehrinde yer alır. Palandöken ilçesinde bulunan Yıldıztepe Kampüsü, ana kampüs olarak kabul edilir. Kampüs, şehir merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktadır.

Atatürk Üniversitesi, 1957 yılında kurulmuştur ve Türkiye'nin en köklü üniversitelerinden biridir. 20 fakülte, 4 yüksekokul, 25 araştırma ve uygulama merkezi ile 150'den fazla lisans ve lisansüstü programı mevcuttur.

Atatürk Üniversitesi Nerede, Hangi İlçede?

Atatürk Üniversitesi'nin tam adresi: Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü Yıldıztepe Kampüsü 25240 Palandöken/Erzurum

Atatürk Üniversitesi'ne ulaşım işin gerekli yolları şu şekilde sıralayabiliriz: