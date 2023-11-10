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Giriş Tarihi: 10.11.2023 14:41 Son Güncelleme: 10.11.2023 14:58

Atatürk’e yaraşır, aydınlık bir gençlik yetiştirmek için çalışmaya devam edeceğiz

Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 85’inci yıldönümünde Yakın Doğu Üniversitesi kampüsündeki “Atatürk Anıtı” önünde düzenlenen törenle anıldı. Akademisyenler, öğrenciler, idari çalışanlar ve GÜNSEL çalışanlarının yoğun katılımı ile gerçekleştirilen törende, Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, öğrenciler eşliğinde Atatürk Anıtı’na çelenk bıraktı.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Atatürk’e yaraşır, aydınlık bir gençlik yetiştirmek için çalışmaya devam edeceğiz

Saatler, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete göç ettiği 09.05'i gösterdiğinde saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı ile son bulan törende, Yakın Doğu Üniversitesi Kampüsünde yer alan bayraklar da yarıya indirildi.

Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, "Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerini atmış, çağdaş bir devletin inşasını gerçekleştirmiş ve ulusumuzun geleceğini şekillendirmiştir. O'na yaraşır, aydınlık bir gençlik yetiştirmek için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

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Atatürk’e yaraşır, aydınlık bir gençlik yetiştirmek için çalışmaya devam edeceğiz
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