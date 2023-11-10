Atatürk’e yaraşır, aydınlık bir gençlik yetiştirmek için çalışmaya devam edeceğiz

Saatler, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete göç ettiği 09.05'i gösterdiğinde saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı ile son bulan törende, Yakın Doğu Üniversitesi Kampüsünde yer alan bayraklar da yarıya indirildi.

Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, "Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerini atmış, çağdaş bir devletin inşasını gerçekleştirmiş ve ulusumuzun geleceğini şekillendirmiştir. O'na yaraşır, aydınlık bir gençlik yetiştirmek için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.