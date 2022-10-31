Atatürk’ün Ailesi- Mustafa Kemal Atatürk’ün Anne ve Babasının İsmi Nedir, Kardeşi ve Manevi Kızı Kimdir, Soyu Nereye Dayanıyor?

Türkiye Cumhuriyet'inin kurucu lideri olan Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını araştıran kişiler ailesi hakkında da bilgi sahibi olmak istemiştir. Türkiye için büyük öneme sahip Atatürk'ün hayatına dair merak edilenler çeşitlilik göstermiştir. Okul dönemi boyunca ders kitaplarında da sıklıkla hayatına yer verilen Atatürk'ün anne ve babasının adı nedir, kardeşi, eşi ve manevi kızı kimdir soruları sıkça araştırılmıştır. Atatürk'ün dedesi aslen nereli sorusunun yanı sıra, soyu nereye dayanıyor sorusu da önem kazanmıştır. Mustafa Kemal Atatürk'ün ailesi hakkında merak edilenler, yazımızın devamında sizlerle.

Atatürk'ün Ailesi

Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatı hakkında bilgi sahibi olmak isteyenleri araştırdığı konular arasında ailesi gelmiştir. Atatürk'ün annesinin adı Zübeyde Hanımdır. Hacı Sofu ailesinden gelen Feyzullah Ağa'nın da kızıdır. Atatürk'ün babasının adı ise Ali Rıza Efendidir. Selanik yerlilerinden olan babası kereste tüccarlığı yapmıştır. Atatürk'ün kardeşinin adı ise Makbule Atadan'dır. Atatürk'ün kız kardeşi Türk yazar ve siyasetçidir.

Atatürk'ün Soyu Nereye Dayanıyor?

Atatürk'ün soyu nereye dayanıyor sorusu da merak edilen konular arasındadır. Onun anne ve babasından gelen soyu, Rumeli'nin fethinden sonra buraların Türkleştirilmesi için Anadolu'dan göç ettirilerek Yörük ya da Türkmenlerden gelmiştir. Atatürk'ün baba tarafından ataları Karaman'dan gelerek daha sonra Arnavutluk'un sınırına yakın olan Debre şehrine bağlı bir yerdir. Ailesi daha sonraları ise Selanik'e göç etmiştir.

Atatürk'ün Eşi ve Manevi Kızı Kim?

Atatürk'ün eşi ve manevi kızı kim olduğu merak edilenler arasındadır. Mustafa Kemal Atatürk'ün eşi olan Latife Uşşaki, dönemin entelektüel insanlarından birisidir. Kendisi 2 buçuk yıl Atatürk ile evli kalmıştır. Atatürk'ün manevi kızı olarak bilinen kızlarından birisi Sabiha Gökçendir. Atatürk Sabiha Gökçen ile Bursa seferi sırasında tanışmıştır. Bir diğer manevi evladı olan Ülkü Adatepe'ye Atatürk 'ülkü' adını vermiştir. Ayşe Afet İnan ise Atatürk'ün İzmir seferinde gezdiği bir okulda kendisiyle karşılaştı. Eğitim ve öğretiminde Atatürk'ün rolü büyüktür. Nebile İrdelp ise bir diğer manevi kızıdır. Rukiye Ergin ise Atatürk ile Konya'da tanıştı. Kimsesiz çocuk olan Rukiye, Atatürk tarafından Ankara'ya getirildi ve okutuldu. Atatürk'ün son manevi kızı ise Zehra Aylin'dir. Atatürk, kendisini bir yurt ziyaretinde tanımıştır.