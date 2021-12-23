Atatürk’ün Bütünleyici İlkeleri Ve Özellikleri Nelerdir? Atatürk’ün Bütünleyici İlkeleri Kısaca Açıklamaları

Atatürk'ün bütünleyici ilkeleri, yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin de temellerini oluşturmaktadır. Okullarda da ders olarak okutulan bu 7 ilke uygar, akılcı ve bilimsel bir ülke yönetimi için şart görülmüştür. Atatürk'ün bütünleyici ilkeleri hakkında bilinmesi gereken her şey yazımızda.
Mustafa Kemal Atatürk'ün 7 tane bütünleyici ilkesi bulunmaktadır. Bu bütünleyici ilkeler aşağıdaki gibidir:
Akılcılık ve bilimsellik
Akılcılık ve bilimsellik Mustafa Kemal Atatürk'ün en önem verdiği özelliklerden biridir. Atatürk akıl ve bilimi Türk toplumunun her alanına yerleştirmenin önemini vurgulamış ve bu alandaki çalışmaları da her zaman desteklemiştir. Atatürk'ün bu ilkesinin sözü, "Akıl ve mantık ile çözümlenemeyecek soru yoktur" ile desteklenmektedir.
İnsanlık ve insan sevgisi
Atatürk'ün bütünleyici ilkelerinden biri olan insanlık ve insan sevgisi ile sadece kendi halkına değil diğer tüm milletlere de saygı ve sevgi gösterilmesine işaret eder. Atatürk'ün milliyetçiliği ırklarının üstünlüğünden değil, kültür ve değerlerinin korunmasını sağlamak içindir.
Çağdaşçılık ve batılılaşma
Atatürk, cumhuriyetin ilanı ile çağdaşlaşmayı ve modernleşmeyi de ön plana almıştır. Batının sağlık, bilim ve sanat alanındaki çalışmalarını Türkiye Cumhuriyeti'nin ilerlemesi için kullanmaya çalışmıştır ve bu amaçta yol göstermiştir.
Milli egemenlik
Milli egemenlik ilkesi Atatürk'ün en önemli bütünleyici ilkelerinden biridir. Bu ilkeye göre egemenlik belli bir topluluğa ya da zümreye değil direkt olarak halkın kendisine aittir.
Özgürlük ve bağımsızlık
Mustafa Kemal Atatürk'ün "Bağımsızlık ve özgürlük benim karakterimdir" sözü bir milletin ve devletin özgürlük ve bağımsızlığının vazgeçilmez olduğuna işaret eder. Devlet ve vatandaşlar için özgürlük sağlanırken, bağımsızlıkla kendi topraklarına başka ülkelerin söz hakkı olması engellenmelidir. Aynı şekilde başka ülkelerin de yönetimlerinde söz hakkı alma talebinin bulunmamasıdır.
Milli birlik ve beraberlik, ülke bütünlüğü
Bir devletin devamı milli birlik ve beraberliğin bütünlük içinde sağlanması ile sürdürülebilir. Kurtuluş Savaşı topraklarımızda milli birliğin sağlanması için verilen en büyük mücadeledir. Bu ilke, milliyetçilik ilkesinin zorunlu bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır.
Yurtta barış, cihanda barış
Mustafa Kemal Atatürk her ne kadar bir asker olsa da barıştan yana bir düşünce yapısını savunmaktaydı. Savaşı zorunlu bir durum olarak görmüş ve barışın korunmasının asıl olduğunu düşünmüştür.