Atatürk’ün Bütünleyici İlkeleri Ve Özellikleri Nelerdir? Atatürk’ün Bütünleyici İlkeleri Kısaca Açıklamaları

Atatürk'ün bütünleyici ilkeleri, yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin de temellerini oluşturmaktadır. Okullarda da ders olarak okutulan bu 7 ilke uygar, akılcı ve bilimsel bir ülke yönetimi için şart görülmüştür. Atatürk'ün bütünleyici ilkeleri hakkında bilinmesi gereken her şey yazımızda.

Atatürk'ün bütünleyici ilkeleri nelerdir?

Mustafa Kemal Atatürk'ün 7 tane bütünleyici ilkesi bulunmaktadır. Bu bütünleyici ilkeler aşağıdaki gibidir:

Akılcılık ve bilimsellik

İnsanlık ve insan sevgisi

Çağdaşçılık ve batılılaşma

Milli egemenlik

Özgürlük ve bağımsızlık

Milli birlik ve beraberlik, ülke bütünlüğü

Yurtta barış, cihanda barış

Atatürk'ün bütünleyici ilkelerinin özellikleri

Atatürk'ün ilkeleri İnkılapçılık, Cumhuriyetçilik, Halkçılık, Devletçilik, Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik ve Laikliktir. Bu 6 ilkenin yanı sıra Atatürk'ün bütünleyici ilkeleri de bulunur. Bu bütünleyici ilkeler 1935 yılında Cumhuriyet Halk Partisi kurultayında da kabul edilmiştir.

Bu bütünleyici ilkeler Türk milletinin ihtiyaçlarına cevap vermek amacı ile ortaya çıkmıştır.

Atatürk'ün bütünleyici ilkelerinin temelinde laiklik ve ulusçuluk vardır.

Bu ilkelerin ortak özelliği Türk milletinin çağdaşlaşmasını ve ilerlemesini sağlamaktır.

Bütünleyici ilkeler bilim ve akla dayanmaktadır.

Atatürk'ün bütünleyici ilkeleri 1924 Anayasası'na 5 Şubat 1937 yılında Atatürk İlkeleri başlığı ile girmiştir.

Atatürk'ün bütünleyici ilkeleri kısaca açıklamaları

Akılcılık ve bilimsellik

Akılcılık ve bilimsellik Mustafa Kemal Atatürk'ün en önem verdiği özelliklerden biridir. Atatürk akıl ve bilimi Türk toplumunun her alanına yerleştirmenin önemini vurgulamış ve bu alandaki çalışmaları da her zaman desteklemiştir. Atatürk'ün bu ilkesinin sözü, "Akıl ve mantık ile çözümlenemeyecek soru yoktur" ile desteklenmektedir.

İnsanlık ve insan sevgisi

Atatürk'ün bütünleyici ilkelerinden biri olan insanlık ve insan sevgisi ile sadece kendi halkına değil diğer tüm milletlere de saygı ve sevgi gösterilmesine işaret eder. Atatürk'ün milliyetçiliği ırklarının üstünlüğünden değil, kültür ve değerlerinin korunmasını sağlamak içindir.

Çağdaşçılık ve batılılaşma

Atatürk, cumhuriyetin ilanı ile çağdaşlaşmayı ve modernleşmeyi de ön plana almıştır. Batının sağlık, bilim ve sanat alanındaki çalışmalarını Türkiye Cumhuriyeti'nin ilerlemesi için kullanmaya çalışmıştır ve bu amaçta yol göstermiştir.

Milli egemenlik

Milli egemenlik ilkesi Atatürk'ün en önemli bütünleyici ilkelerinden biridir. Bu ilkeye göre egemenlik belli bir topluluğa ya da zümreye değil direkt olarak halkın kendisine aittir.

Özgürlük ve bağımsızlık

Mustafa Kemal Atatürk'ün "Bağımsızlık ve özgürlük benim karakterimdir" sözü bir milletin ve devletin özgürlük ve bağımsızlığının vazgeçilmez olduğuna işaret eder. Devlet ve vatandaşlar için özgürlük sağlanırken, bağımsızlıkla kendi topraklarına başka ülkelerin söz hakkı olması engellenmelidir. Aynı şekilde başka ülkelerin de yönetimlerinde söz hakkı alma talebinin bulunmamasıdır.

Milli birlik ve beraberlik, ülke bütünlüğü

Bir devletin devamı milli birlik ve beraberliğin bütünlük içinde sağlanması ile sürdürülebilir. Kurtuluş Savaşı topraklarımızda milli birliğin sağlanması için verilen en büyük mücadeledir. Bu ilke, milliyetçilik ilkesinin zorunlu bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır.

Yurtta barış, cihanda barış

Mustafa Kemal Atatürk her ne kadar bir asker olsa da barıştan yana bir düşünce yapısını savunmaktaydı. Savaşı zorunlu bir durum olarak görmüş ve barışın korunmasının asıl olduğunu düşünmüştür.