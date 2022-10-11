Atatürk’ün Çocukluk Anıları - Atatürk’ün Okul, Çocukluk ve Gençlik Döneminden Kısa Anıları, Hatıraları

Ülkemizin kurucusu Atatürk hakkında pek çok çocukluk anısı bulunmaktadır. Bunların çoğu da halk arasında bilinen ve sevilen anılardır. Ancak bazı insanlar Atatürk'ün anılarını duymamışlardır ve merak ederler. Merak eden kişiler de Atatürk'ün anılarını internette araştırırlar. Araştırıldığı takdirde insanların karşısına birçok anı çıkar. Bu anıların bir kısmı çocukluğuna aitken bir kısmı da gençliği ve yetişkinliğine ait anılardır. Peki Atatürk'ün okul anıları nelerdir? İşte tüm ayrıntılar...

Atatürk'ün Çocukluk Anıları

Atatürk'ün sevdiği anılardan birisi Elbise Kavgası anısıdır. Bu anı ise şu şekildedir:

Çocukluğumda yaşadığım anılardan biri de Makbule ile Naciye arasındaki elbise kavgasıdır. Komşu kızın üstünde yeni elbiseyi gören Makbule ile Naciye, anneme, biz de yeni elbise isteriz, dediler.

Annem Zübeyde Hanım:



" Tabi olur, benim güzel çocuklarım. Ölçünüzü alır, size yeni birer elbise dikerim. Şunun şurasında bayrama ne kaldı? Bayram günü de yeni elbiselerinizle gezersiniz. "



Birkaç günde elbiseler hazırdı. Makbule ile Naciye yeni elbiseleriyle kıvanarak gezdiler. Bir hafta sonra kız kardeşlerim eski elbiselerine dönüş yaptılar. Annem de yeni elbiseleri yıkayıp, ütüledi ve elbise dolabına astı.



Aradan zaman geçti ve arife gününden bir gün önce evde bir gürültüdür koptu. Meğerse Naciye bayramlık elbisesini giymek istemiş, üstüne olmamış, dar gelmiş ve bir yaş büyük ablası Makbule'nin elbisesini giymiş. Bunun gören Makbule Naciye'den elbisesini çıkarmasını isteyip sesini yükseltmiş.



Araya giren annem Naciye'ye neden ablasının elbisesini giydiğini sordu. Bunun üzerine Naciye:



" Ama anne, benim elbisem üstüme olmadı, çok dar geldi. Bir de ablamın elbisesini deneyeyim dedim. Tam geldi. Bayramda ben bunu giyeyim ha, ne dersin? "



Annem daha sonra elbiseyi Makbule'ye giydirmeye çalıştı ama dar geldi.



Annem:



" Tabi dar gelir. Siz büyüme çağındasınız. İki ay önce diktiğim elbisenin şimdi dar geleceğini düşünemedim. O zaman bayramda Naciye bu elbiseyi giyer, ben Makbule'ye iki gün içinde yeni elbise dikerim. "



Annem aynen öyle yaptı. İki günde elbiseyi dikti ve Makbule bayramda bu elbiseyi giydi.



Beni sorarsanız annemden rica etmiştim ve beni kırmadı. Bana bayramlık alınmadı. Babamın yokluğunda zaten kıt kanaat geçiniyorduk. Annemi zor durumda bırakmak istemedim.

Atatürk'ün Çocukluk Hatıraları

Atatürk'ün gittiği ilk okul Mahalle Mektebidir. Mahalle Mektebine giden bir çocukken yaşadığı anısı ise şu şekildedir:

Şemsi Efendi okuluna giderken bana giydirdikleri şalvarın üzerine sardıkları kuşak beni ne kadar çok sinirlendirirdi bilemezsiniz. Ne zaman ki Askeri Rüştiye okuluna girip, okulun resmi üniformasını giydim, işte o zaman adeta benliğime hakim olmuşum gibi bana bir his geldi.

Atatürk'ün Okul Hatıraları

Atatürk'ün pek çok insan tarafından bilinen hikayesi Kemal ismini alma hikayesidir. Bu hikayeyi Mustafa Kemal Atatürk şöyle anlatmıştır:

Ortaokulda en çok matematiğe ilgi duydum. Az zamanda bize bu dersi veren öğretmen kadar, belki de daha çok bilgi sahibi oldum. Derslerin üstünde işlerle ilgileniyordum. Yazılı sorular yazıyordum, matematik öğretmeni de yazılı olarak cevap veriyordu. Öğretmenimin ismi Mustafa idi. Bir gün bana dedi ki; "Oğlum, senin de ismin Mustafa benim de. Bu böyle olmayacak. Arada bir fark bulunmalı, bundan sonra senin adın Mustafa Kemal olsun!"

O zamandan beri adım gerçekten Mustafa Kemal kaldı. Öğretmen sert bir adamdı. Sınıfta birinci, ikinci tanımıyordu. Bir gün bize: "Aranızda kimler kendine güveniyorsa kalksınlar onları çalıştırma danışmanı yapacağım" dedi. Öncelikle duraksadım. Ayağa öyleleri kalktı ki ben kalkmamayı yeğledim. Bunlardan birinin danışmanlığı altına girdim. Görüşmenin sonunda dayanma gücüm son noktaya geldi. Ayağa kalkarak; "Ben bundan iyi yaparım" dedim. Bunun üzerine öğretmen beni çalıştırma danışmanı yaptı. Eski danışmanı benim danışmanlığım altına verdi.