Atatürk’ün Halkçılık İlkesi Nedir? Halkçılık İlkesi Özellikleri Ve Doğrultusunda Yapılan İnkılaplar

Atatürk ilkeleri en başında Cumhuriyet Halk Partisi'nin program ilkeleri olarak sunulsa da 1937 yılında bir kanun güvencesine alınmış ve anayasal olarak ülkenin ideolojisi konumuna getirilmiştir. İşte Atatürk ilkelerinden halkçılık ilkesiyle ilgili merak edilenler ve halkçılık ilkesi etrafında hayata geçirilen inkılaplar...

Atatürk'ün halkçılık ilkesi nedir?

Atatürk'ün halkçılık ilkesi aslında ülkenin yönetim biçimi olarak belirlenen demokrasinin idrak edilmesi için hizmet eden bir ilkedir. Halkçılık ilkesine göre halkın yönetimi halk tarafından yapılır ancak halkın menfaati doğrultusunda yapılır.

Halkçılık ilkesine göre devletin asli görevi halkın çıkarını korumak, refah ve mutluluğunu temin etmektir. Halkın hiçbir sınıfının diğer bir sınıf üzerine hâkimiyeti ve üstünlüğü bulunamaz. Bu da şu demektir: Türkiye Cumhuriyeti'nde hiç kimsenin hiç kimseye karşı dil, din, ırk, mezhep, cinsiyet, ekonomik güç açısından bir üstünlüğü bulunamaz. Kanun önünde herkes eşittir.

Halkçılık ilkesi özellikleri nelerdir?

Halkçılık ilkesi Cumhuriyetçilik ilkesi ve Milliyetçilik ilkesinin bir sonucudur.

Halkçılık ilkesine göre Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları kanun önünde eşittir. Kimsenin kimseden üstünlüğü bulunmaz.

Halkçılık ilkesinin gereği bir halkın yüksek refah seviyesine ulaşması için toplumsal hareket, dayanışma ve mesleki-sınıfsal yardımlaşma ve paylaşım oldukça önemlidir.

Halkçılık ilkesine göre devletin bekası için sosyal adalet, adaletli gelir dağılımı ve güçlü sosyal güvenlik gereklidir.

Halkçılık ilkesinin temeli demokrasidir. Demokrasi ilkesi gereği eşitlik mümkün olacaktır.

Halkçılık ilkesi doğrultusunda yapılan inkılaplar

Medeni Kanun'un kabul edilmesi

Aşar Vergisi'nin kaldırılması

Kılık Kıyafet Kanunu

Yeni Türk Harfleri'nin kabul edilmesi (Harf Devrimi)

Eğitimde ilköğretimin mecburi haline gelmesi

Cumhuriyet'in ilan edilmesi

Sosyal Hizmet Kurumları ve sağlık hizmeti veren sağlık örgütlerinin kurulması faaliyetlerine öncelik verilmesi.

Ülkede yaşayan azınlıkların da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak kabul edilmesi ve imtiyazlarının sona erdirilmesi

Soyadı kanunun çıkarılması ve insanların unvan ayrıcalığından arındırılması

Halkçılık ilkesinin önemi ve sonuçları neler?

Atatürk ilkelerinden olan Halkçılık ilkesinin en büyük önemi halkın yeni devleti benimsemesini ve kendini bu devlete ait hissetmesini kolaylaştırmasıdır. Herkesin herkesle eşit haklara sahip olması ve belli kesimlerin hem ekonomik hem de kanun önünde ayrıcalıklı olmaması halkın her kesiminin Cumhuriyet'e olan bağlılığını arttırmaktadır.

Halkçılık ilkesi sayesinde ülkenin en ücra köşesindeki vatandaşın da en merkezi şehirde yaşayan vatandaşın da temel insanlık hakları olan sağlık hakkı, eğitim hakkı eşitlenmiştir. Eğitim tüm çocuklar için mecburi kılındığı için ücra köylerde yaşayan vatandaşların ikinci sınıf insan sayılmasının önüne geçilmeye çalışılmıştır. Halkçılık ilkesi sayesinde Anadolu'nun ücra bir köyünde yetişmiş bir çocuğun devletin imkanlarıyla aldığı eğitim sonucunda Cumhurbaşkanı olması bile artık mümkündür.

Halkçılık ilkesi doğrultusunda bir vatandaş bir konuda hakkını aramak istediğinde kanunlar onun hakkını korur. Belli bir zümreye ait olmasa da belli bir partinin destekçisi olmasa da kanunun ona sağladığı güçten yararlanabilir ve örselenmez.