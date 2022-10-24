Atatürk’ün Hayatı - Atatürk Nerede Doğdu ve Ne Zaman Öldü, Doğum ve Ölüm Tarihi Nedir, Kişilik Özellikleri Neler?

Ulu önder Atatürk'ün hayatı zaferlerle doludur. Öğrenciler, Atatürk nerede doğdu ve ne zaman öldü sorusuna ilişkin araştırma yapar. Atatürk ölüm tarihi ve doğum tarihi, her Türk insanı tarafından öğrenilmelidir. Öldüğü yeri bilmeyenler, Atatürk nerede öldü diye sorabilir. Atatürk'ün kişisel özellikleri de merak edilir. Eğitim durumu nasıldı ve kaç dil biliyordu sorularının cevabı çokça aranır. Atatürk'ün boyu kaçtı diye araştıranlar vardır. İşte Atatürk hakkında merak edilenler…

Atatürk'ün Hayatı

Mustafa Kemal adıyla bildiğimiz ulu önder Atatürk, 1934'te kabul edilen soyadı kanunundan sonra bu soyadı almıştır. Atatürk, "Türklerin Babası" anlamına gelir ve bu soyadına sadece o sahiptir. 1881 yılında, o zamanlar Osmanlı Devleti'nin toprağı olan Selanik'teki Kocakasım Mahallesi'nde dünyaya gelmiştir. Annesi bilindiği üzere Zübeyde Hanım, babası ise Ali Rıza Efendi'dir. Aslen, Kocacık Yörüklerinden olan Atatürk'ün ailesi, Makedonya'dan Selanik'e göç etmişlerdir. Annesi ev hanımı olan Atatürk'ün babası ise kâtiplik ve ticaret ile uğramıştır. Toplamda beş kardeşi olan Atatürk'ün, Makbule Atadan hariç bütün kardeşleri erken yaşlarda hayatlarını kaybetmiştir.

Eğitim ve öğretim hayatına, Hafız Mehmet Efendi Mektebi'nde başlamıştır. Buradan, Şemsi Efendi Mektebi'ne geçiş yapmıştır. Tam o sıralarda babasını kaybetmiş ve dayısının yanına taşınmıştır. Okulundan mezun olduktan sonra, Selânik Mülkiye Rüştiyesi'nde eğitim almaya başlamıştır. 1893 yılında Askeri Rüştiye'ye girmeye hak kazanmıştır. Buradaki matematik öğretmeni ona, 'Kemal' adını vermiştir. Manastır Askeri İdadisi'ni 1896-1899 yılları arasında tamamladıktan sonra, İstanbul Harp Okulu'na geçmiştir. Bu okulu, 1902 yılında başarı ile tamamlayarak teğmen olmuştur. Başarıya doğmayan Atatürk, devam ettiği Harp Akademisi'nde 1905 yılında yüzbaşı olmuştur. İlk görevine, 1905 ve 1907 yılları arasında Şam'a giderek yapmıştır. Burada 5. Ordu emrinde görev almış ve 1907'de Kıdemli Yüzbaşı olmuş ve daha sonra III. Ordu'da görev almıştır. 1909'da ise Hareket Ordusu'nda Kurmay Başkanlığı'na getirilmiştir. Atatürk, hayatı boyunca hep askeri alanda kariyer yapmış ve birçok savaşta önemli rollerde görev almıştır. 10 Kasım 1938 yılında, bir karaciğer rahatsızlığı olan siroz nedeniyle, Dolmabahçe Sarayı'nda hayatını kaybetmiştir.

Aşağıda Atatürk'ün hayatı boyunca katıldığı savaşlar verilmiştir.

31 Mart Vakası 13 Nisan 1909

Arnavutluk İsyanı 15 Ocak 1911

Trablusgarp Savaşı 29 Eylül 1911

İkinci Balkan Savaşı 1912- 1913

Çanakkale Savaşı 18 Mart 1915

Doğu (Kafkas) Cephesi 1916-1917

Suriye-Filistin Cephesi 1917-1918

Kurtuluş Savaşı 1919 - 1923

Sakarya Savaşı 20 Ekim 1921

Büyük Taarruz 4 Mart 1922

Atatürk ve Milli Mücadele Yılları

Mustafa Kemal Atatürk, 1919-1923 yılları arasında süren milli mücadele döneminde aktif rol oynamıştır. İstanbul'un işgali için gelen gemilere, "Geldikleri gibi giderler" demiştir. İşgal altına alınan İstanbul'un kurtuluşu için gizli faaliyetlere önayak olmuştur. Yoldaşı Fethi Bey ile 'Minber' gazetesini çıkararak, siyasi anlamda bir tavır sergilemiş ve muhalif bir ses olmuştur. İstanbul'un işgaline son vermek için yürüttüğü çalışmalara ara veren Atatürk, 16 Mayıs 1919'da Bandırma Vapuru ile Samsun'a doğru yola çıkmıştır. Ahmet Tevfik Paşa aleyhtarı olmuş ve bunun için parlamentoyu etkisi altına almaya çalışmıştır.

Atatürk, kaos havasının hakim olduğu ülkeyi kurtarmak adına, Ali Fuat, Rauf, Fahrettin, Refet, Kazım Karabekir ve İsmet İnönü ile birlikte işbirliği içinde olmuştur. Milli kurtuluşun gerçekleşmesi için sırasıyla, Amasya Genelgesi hazırlanmış ve Erzurum ile Sivas Kongreleri düzenlenmiştir. Manda sistemine kesinlikle karşı çıkan bu kongreler ile birlikte, milli dayanışma ve mücadele kararı verilmiştir. Bunun üzerine Atatürk, 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açmıştır. Buradaki en önemli amaç, İtilaf Devletleri'ne karşı tek yumruk olmak ve mücadele vermektir. İnönü Muharebeleri, Kütahya ve Eskişehir Muharebeleri, Sakarya Meydan Muharebesi ile Büyük Taarruz'da üstün başarılara imza atan Türk askerinin ve halkının, iradesi ve özverisi ile vatan toprağı bir sömürge olmaktan kurtarılmıştır.

Atatürk'ün Kişisel Özellikleri

Mustafa Kemal Atatürk, 1,74 boya, sarı saçlara, mavi gözlere ve açık bir tene sahiptir. Fiziksel özelliklerinden daha çok üstün vasıfları ile dikkat çekmiştir. Bunlar arasında, disiplinli, ileri görüşlü, idealist, cesur, açık sözlü, dürüst, vatansever, sanat aşığı olması yer alır. Aynı zamanda, bilime, ilme ve irfana değer vermesi ile bilinir. Başarılı bir asker ve devlet adamıdır. Uzun süren eğitim hayatı boyunca, Türkçe, Almanca, Fransızca, Rusça, Farsça, Arapça ve Bulgarca öğrenmiştir.