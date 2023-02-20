Atatürk’ün İlk Görev Yeri Neresi? Sırasıyla Mustafa Kemal Atatürk’ün Askeri Görev Yerleri

Atatürk'ün ilk görev yeri ya da Atatürk'ün görev yerleri, Atatürk'ün tarih sahnesine nasıl ve ne zaman çıktığı hususu bakımından önemlidir. Okullarda Atatürk'ün hayatının, karakterinin, siyasi ve askeri yaşamının öğretilmesi hayatından başlamaktadır. Bu nedenle Mustafa Kemal ilk nerede görev yapmıştır sorusu ve kronolojik sıralama ile Atatürk'ün görev yerleri tarihi bilgileri öğretimde başta gelmektedir. Atatürk'ün ilk görev yeri Şam'dır. Yine Atatürk'ün ilk askeri görev yeri neresidir sorusunun yanıtı da Şam olacaktır.

Atatürk'ün İlk Görev Yeri Neresi?

Mustafa Kemal Atatürk gerek eğitim hayatı gerekse askeri ve siyasi hayatında çok başarılı bir lider olmuştur. Askeri akademiyi başarıyla tamamlamış buradan mezun olmuştur. Akademiden başarıyla mezun olan subaylar genellikle Makedonya'ya gönderilirdi. Mezuniyetten sonra atama beklediği günlerde Mustafa Kemal, siyasi faaliyetlerine de devam ediyordu. İstanbul'da kiraladıkları bir dairede arkadaşları ile toplanıp memleket meselelerini görüşüyor, onlarla fikir alış verişinde bulunuyordu.

Yaptıkları görüşmelerde Mustafa Kemal meşruti idarenin tekrar kurulmasını, genç subayların bu amacı gerçekleştirmek için Atandıkları yerlerde gizli teşkilatlar kurmaları gerektiğini söylüyordu. Ancak isteği gerçekleşmedi. Arkadaşlarından birinin yapılan toplantıları ihbar etmesi üzerine Mustafa Kemal Makedonya'ya değil, ceza olarak Şam'daki 5. Ordu'ya tayin edildi. Böylelikle Atatürk'ün İlk görev yeri Kurmay Yüzbaşı rütbesi ile 1905 yılında atanmış olduğu Şam'daki V. Ordu olmuştur.

Mustafa Kemal Atatürk'ün Askeri Görev Yerleri

Mustafa Kemal Atatürk ün hayatının önemli kısmı cephede geçmiştir ve bu geçen zaman içerisinde askeri başarılar elde edip bu başarılarının sayısını arttırmıştır. Bu başarıları kronolojik sıraya koymak gerekirse:

Mustafa Kemal Atatürk Manastır Askerî İdadisini de başarı ile bitirerek 13 Mart 1899 tarihinde İstanbul'da Harp Okulu'na girdi. 3 senelik başarılı bir Harbiye öğreniminden sonra 10 Şubat 1902'de bu okulu Teğmen rütbesiyle bitirdi ve öğrenimine Harp Akademisinde devam etti. 1903 yılında Üsteğmen olmuştu.11 Ocak 1905 tarihinde Kurmay Yüzbaşı rütbesi ile mezun oldu.

Kronolojik Sıralama ile Atatürk'ün Görev Yerleri

Saltanat yönetimine karşı aleyhte düşüncelerinden ötürü bir nevi ceza ve sürgün olarak 5 Şubat 1905 tarihinde Suriye bölgesine, Şam'a atandı. Şam, Atatürk'ün ilk görev yeridir. Atatürk'ün daha sonra sırayla görev yaptığı yerler:

• Ekim 1906 Arkadaşlarıyla birlikte Şam'da gizli Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'ni kurdu. 1907 yılında Kolağası ( Kıdemli yüzbaşı) oldu.

• Eylül 1907 3. Ordu'ya atanarak Selanik'e gönderilmiştir.

• 13 Nisan 1909 31 Mart Ayaklanması'nı bastırmak üzere Hareket Ordusu'nda kurmay oldu.

• 1910 Mahmud Şevket Paşa'nın kurmay başkanı olarak Arnavutluk isyanının bastırılmasında görev aldı.

• 13 Eylül 1911 İstanbul'da genelkurmayda göreve atandı.

• 27 Kasım 1911 Binbaşılığa yükseltildi.

• 18 Aralık 1911 Trablusgarp'da Şark Gönüllüleri komutanlığına atandı.

• 9 Ocak 1912 Trablusgarp'da Tobruk Savaşı'nı yönetti.

• 27 Ekim 1913 Sofya'ya askeri ateşe atandı.

• Şubat 1915 Tekirdağ'da 19. Tümen'i kurdu.

• 25 Nisan 1915 ANZAK askerlerini Arıburnu'nda durdurdu.

• 1 Haziran 1915 Albaylığa yükseltildi.

• 14 Ocak 1916 Edirne'de 16. Kolordu komutanı oldu.

• 1 Nisan 1916 Mirlivalığa (Tuğgeneralliğe) yükseltildi.

• 5 Temmuz 1917 7. Ordu Komutanlığı'na atandı.

• Ekim 1917 7. Ordu Komutanlığı'ndan ayrılarak İstanbul'a döndü.

• 31 Ekim 1918 Yıldırım Orduları Grubu komutanı oldu.

• 19 Mayıs 1919 Samsun'a vardı.

• 21/22 Haziran 1919 Amasya Tamimi'ni açıkladı.

• 8 Temmuz 1919 3. Ordu Müfettişliği'nden ve askerlikten çekildi.

• 5 Ağustos 1921 Türkiye Büyük Millet Meclisi'nce başkomutan yapıldı.

• 23 Ağustos 1921 Sakarya Savaşı'nı yönetti.

• 19 Eylül 1921 Türkiye Büyük Millet Meclisi'nce mareşallik rütbesi ve gazi sanı verildi.

• 26 Ağustos 1922 Kocatepe'den Büyük Taarruz'u yönetti.

• 30 Ağustos 1922 Dumlupınar'da Başkomutanlık Meydan Savaşı'nı kazandı.

• 8 Eylül 1922 İzmir'i düşmandan kurtarmıştır