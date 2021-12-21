Atatürk’ün Milliyetçilik İlkesi Nedir? Milliyetçilik İlkesi Özellikleri Ve Doğrultusunda Yapılan İnkılaplar

Mustafa Kemal Atatürk'ün devlet politikasını düzenlerken üzerinde durduğu fikirler ilk olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin parti programı ilkeleri olarak açıklandı. Ancak çok partili hayat denemelerinin de etkisiyle 1937 yılında bu ilkeler bir kanun aracılığı ile anayasaya dahil edildi. Bu yazımızda Atatürk'ün milliyetçilik ilkesi üzerinde duracağız...

Atatürk'ün milliyetçilik ilkesi nedir?

Mustafa Kemal Atatürk'ün Milliyetçilik ilkesi, Mustafa Kemal'in bizzat kendisinin benimsediği bir milliyetçilik düşüncesinden beslenmektedir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk için milliyetçilik kavramı genel anlamıyla bilindiği gibi geçmişten bugüne yaşayan, aynı dili konuşup aynı ırka mensup olan insanlar topluluğu anlamına gelmez.

Mustafa Kemal Atatürk için milliyetçilik kavramı belli bir ırkı ya da dini öncelemeyen, vatanseverlik olgusu üzerinde birleşen bir kavramdır. Yani Mustafa Kemal Atatürk, belli sınırlar içinde yaşayan her dinden ve her ırktan insanın aynı vatan toprağını benimseme ve oraya ait hissetmesi üzerinden kurulmuş bir sivil milliyetçiliği benimsemektedir.

Bu konuyla ilgili en açık ifade Atatürk'ün Vatandaş İçin Medenî Bilgiler kitabında yer alan "Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türkiye halkına Türk milleti denir." ifadesidir.

Milliyetçilik ilkesi özellikleri nelerdir?

Atatürk'ün milliyetçilik ilkesi bir ırkı üstün görmeyi ve diğerlerinden daha öne çıkarmayı reddeder.

Atatürk'ün milliyetçilik ilkesine göre herhangi bir din diğerinden üstün tutulmaz ve öne çıkarılmaz. Bütün dinlere eşit derecede saygı duyulmalıdır.

Atatürk'ün milliyetçilik ilkesine göre Türkiye Cumhuriyeti devletinde yaşayan her ırktan ve dinden insan eşit haklara sahiptir ve hepsi huzurlu olmalıdır. Mutlak gerçek aynı kültürel değerler üzerinden birlik ve beraberliği yakalamaktır.

Atatürk'ün milliyetçilik ilkesinin en önemli özelliği tam bağımsızlığı benimsemiş olmasıdır.

Milliyetçilik ilkesi doğrultusunda yapılan inkılaplar nelerdir?