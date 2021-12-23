Atatürk’ün Temel İlkeleri Ve Özellikleri Nelerdir? Atatürk’ün Temel İlkeleri Kısaca Açıklamaları

Türkiye Cumhuriyeti'nin daha çağdaş ve ileri bir yapıda yönetilmesi için, ülkenin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün temel ilke ve inkılapları okullardaki eğitimde Türkiye Cumhuriyeti üzerinde yaşayan her vatandaşa öğretilmektedir. Peki, Atatürk'ün temel ilkeleri kısaca açıklamaları nelerdir?

Atatürk'ün ilkeleri nelerdir?

Mustafa Kemal Atatürk tarafından hazırlanan ilkeler 6 tanedir. Bu ilkeler aşağıdaki gibi sıralanabilir:

Devletçilik, Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, İnkılapçılık, Laiklik, Halkçılık

Atatürk'ün gerçekleştirdiği inkılaplar ise şunlardır:

Cumhuriyetin ilanı: Saltanat ve ahlifelik sona ermiş, vatandaşın da yönetimde olduğu demokratik yönetim anlayışına geçilmiştir.

Tekke ve Zaviyelerin kapatılması : Din üzerinden halkı kin ve düşmanlığa iten tarikat ve örgütlerin çalışmalarına son verilmiştir.

Soyadı kanunun yürürlüğe girmesi: Türkiye topraklarında yaşayan her birey soy adı almıştır.

Latif alfabesinin kabulü ve duyurulması: Tüm dünya ile ticari ve sosyal ilişkileri sağlamak için arap alfabesinden latin alfabesine geçilmiştir.

Kadınların seçme ve seçilme haklarını kazanması: Dünyada ilk kez kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmiştir.

Saat ve takvim değişimi : Ticari ilişkilerin düzenlenmesi için saat ve takvimde değişiklikler yapılmıştır.

Saltanat sisteminin sona ermesi ve kaldırılması: Cumhuriyetin ilanı için babadan oğula geçen saltanat sistemine son verilmiş. Halk kendi yöneticisini seçme hakkında kavuşmuştur.

Halifeliğin kaldırılması: Din ve devlet işlerinin ayrılması için halifelik kaldırılmıştır.

Türk medeni kanunun kabul edilmesi: Türk medeni kanun ile erkeklerin tek bir kişi ile resmi olarak evlenmesi kuralı konulmuş. Kadınlar miras haklarınından erkekler ile eşit bir şekilde yararlanma hakkına kavuşmuş. Kadınların da boşanma hakkında kavuşulması sağlanmıştır.

Kıyafet ve şapka kanunun kabul edilmesi: Osmanlı Devleti döneminde memurların kılık ve kıyafetlerinde belirli bir düzen olması için kabul edilmiş. Fes kullanımı yasaklanmış. Şapka kullanımına geçilmiştir.

Atatük'ün ilkelerinin kısaca açıklamaları

Cumhuriyetçilik: Cumhuriyetin ilanı ile Atatürk'ün en önelli ilkesi olarak kabul eidlir. Cumhuriyetçilik anayasada da yer alır ve Türkiye Cumhuriyeti'nin cumhuriyet yönetim biçimi ile yönetildiği ifade edilir. Cumhuriyetçilik, yönetimde milletin egemenliğni esas alan bir sistemdir.

Milliyetçilik: Milliyetçilik burada halk değil kültür milliyetçiliği olarak tanımlanmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti üzerinde yaşayan her topluluğun külütürnü ve değerlerini koruyarak barışçıl bir şekilde bir arada yaşamasını belirtir.

Inkılapçılık: Inkılapçılık ilkesinin bir diğer adı da devrimciliktir. Bu ilke Atatürk'ün hayata geçirdiği ınkılaplarının tamamını kapsar. Gelecekte çağdaş bir sistem için yapılan tüm adımlar ınkılap olarak kabul edilir.

Devletçilik: Bu ilkede ön planda olan her zaman devlettir. Hem sosyal hem de ekonomik lanlarda devletle kalkınma amaçlanır. Türkiye Cumhuriyeti kurulduğunda Türk devletinin eğitimden iktisata kadar tüm alanları devletçilik ilkesi kapsamında teşklilatlanmıştır.

Halkçılık:

Halkçılık ilkesinde halkın kendi kendini yönetmesi gerektiği vurgulanır. Halkın refahının yüksek olması temel hedeftir. Halkçılık ilkesinde kanunlar tüm bireyler içn eşit bir şekilde uygulanır. İmtiyazlı sınıflar bulunmamalıdır.

Laiklik: Laiklik ilkesi Atatürk'ün ilkelerinde önemli bir yer tutar.Atatürk din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması gerektiğini savunmuştur. Bu kapsamda halifeliğin kaldırılması, tekke ve zaviyelerin kapatılması gibi adımlar ile laikliği yönetim sistemine entegre etmeye çalışmıştır.