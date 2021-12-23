Atatürk’ün Temel İlkeleri Ve Özellikleri Nelerdir? Atatürk’ün Temel İlkeleri Kısaca Açıklamaları

Türkiye Cumhuriyeti'nin daha çağdaş ve ileri bir yapıda yönetilmesi için, ülkenin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün temel ilke ve inkılapları okullardaki eğitimde Türkiye Cumhuriyeti üzerinde yaşayan her vatandaşa öğretilmektedir. Peki, Atatürk'ün temel ilkeleri kısaca açıklamaları nelerdir?
Mustafa Kemal Atatürk tarafından hazırlanan ilkeler 6 tanedir. Bu ilkeler aşağıdaki gibi sıralanabilir:
Devletçilik, Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, İnkılapçılık, Laiklik, Halkçılık
Atatürk'ün gerçekleştirdiği inkılaplar ise şunlardır:
Cumhuriyetçilik: Cumhuriyetin ilanı ile Atatürk'ün en önelli ilkesi olarak kabul eidlir. Cumhuriyetçilik anayasada da yer alır ve Türkiye Cumhuriyeti'nin cumhuriyet yönetim biçimi ile yönetildiği ifade edilir. Cumhuriyetçilik, yönetimde milletin egemenliğni esas alan bir sistemdir.
Milliyetçilik: Milliyetçilik burada halk değil kültür milliyetçiliği olarak tanımlanmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti üzerinde yaşayan her topluluğun külütürnü ve değerlerini koruyarak barışçıl bir şekilde bir arada yaşamasını belirtir.
Inkılapçılık: Inkılapçılık ilkesinin bir diğer adı da devrimciliktir. Bu ilke Atatürk'ün hayata geçirdiği ınkılaplarının tamamını kapsar. Gelecekte çağdaş bir sistem için yapılan tüm adımlar ınkılap olarak kabul edilir.
Devletçilik: Bu ilkede ön planda olan her zaman devlettir. Hem sosyal hem de ekonomik lanlarda devletle kalkınma amaçlanır. Türkiye Cumhuriyeti kurulduğunda Türk devletinin eğitimden iktisata kadar tüm alanları devletçilik ilkesi kapsamında teşklilatlanmıştır.
Halkçılık:
Halkçılık ilkesinde halkın kendi kendini yönetmesi gerektiği vurgulanır. Halkın refahının yüksek olması temel hedeftir. Halkçılık ilkesinde kanunlar tüm bireyler içn eşit bir şekilde uygulanır. İmtiyazlı sınıflar bulunmamalıdır.
Laiklik: Laiklik ilkesi Atatürk'ün ilkelerinde önemli bir yer tutar.Atatürk din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması gerektiğini savunmuştur. Bu kapsamda halifeliğin kaldırılması, tekke ve zaviyelerin kapatılması gibi adımlar ile laikliği yönetim sistemine entegre etmeye çalışmıştır.