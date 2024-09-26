Ateş Bulmacada Ne Anlama Gelir? 2, 3, 4, 5 Harfli Ateş Bulmaca Cevabı

Çoğu insan faydalarını düşünmeden hoşça vakit geçirmek için bulmaca çözer. Bu keyif veren uğraş güzel zaman geçirmeye olanak sağlarken pek çok mental yararı ile de önerilmektedir. Sözcük bulmacaları kelimelerin farklı anlamlarını öğrenmek için de önemli bir araçtır. Örneğin, ateş bulmacada ne anlama gelir diye düşündüğümüzde birden fazla cevap buluruz. Bulmacada sorulan harf sayısına göre 2, 3, 4, 5 harfli ateş bulmaca cevabı değişiklik gösterir.
"Ateş" kelimesi sözcük bulmacalarında sorulduğunda çok sayıda cevap karşımıza çıkar. Farklı harf sayısına sahip cevaplar şunlardır;
Örnek: "Ey sevgili, aşkının oduyla yandım kavruldum."
Örnek: "O gittiğinden beri yüreğimde sönmeyen, yanıp duran bir kor var."
Örnek: "Sönmeye yüz tutmuş bir aşk gibi, yüreğimdeydi bir köz."
Örnek: "Aşkın narına yanmaya geldim."
Örnek: "Alev alev yanar içimde hasretin."
Örnek: "Aşkın bir şule, karanlık gecemi aydınlatıyor."
Örnek: "bizim abson cayır cayır yanıyor."