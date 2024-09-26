Ateş Bulmacada Ne Anlama Gelir? 2, 3, 4, 5 Harfli Ateş Bulmaca Cevabı

Çoğu insan faydalarını düşünmeden hoşça vakit geçirmek için bulmaca çözer. Bu keyif veren uğraş güzel zaman geçirmeye olanak sağlarken pek çok mental yararı ile de önerilmektedir. Sözcük bulmacaları kelimelerin farklı anlamlarını öğrenmek için de önemli bir araçtır. Örneğin, ateş bulmacada ne anlama gelir diye düşündüğümüzde birden fazla cevap buluruz. Bulmacada sorulan harf sayısına göre 2, 3, 4, 5 harfli ateş bulmaca cevabı değişiklik gösterir.

Ateş Bulmacada Ne Anlama Gelir?

"Ateş" kelimesi sözcük bulmacalarında sorulduğunda çok sayıda cevap karşımıza çıkar. Farklı harf sayısına sahip cevaplar şunlardır;

2 Harfli Ateş Bulmaca Cevabı: Od: Bu kısa kelime, ateşi ifade eden eski bir Türkçe kelimedir.



Örnek: "Ey sevgili, aşkının oduyla yandım kavruldum."

3 Harfli Ateş Bulmaca Cevabı: Kor: Ateşin köz halindeki kısmını anlatan bu kelime üç harfli cevaplar arasında yer alır.



Örnek: "O gittiğinden beri yüreğimde sönmeyen, yanıp duran bir kor var."

Köz: Ateşin sönmeden önce kalan sıcak parçalarını ifade eder.

Örnek: "Sönmeye yüz tutmuş bir aşk gibi, yüreğimdeydi bir köz."

Nar: Mecaz anlamda ateş manasında kullanılır.

Örnek: "Aşkın narına yanmaya geldim."

4 Harfli Ateş Bulmaca Cevabı: Alev: Ateşin yükselen kısmını tanımlayan bu kelime, bulmacalarda sıkça karşımıza çıkar.



Örnek: "Alev alev yanar içimde hasretin."

Şule: Ateşin parlak alevlerini tanımlayan edebi bir kelimedir.

Örnek: "Aşkın bir şule, karanlık gecemi aydınlatıyor."

5 Harfli Ateş Bulmaca Cevabı: Abson: Avutma anlamında da kullanılan abson kelimesi, bazı yörelerde ateş manasına da gelir.



Örnek: "bizim abson cayır cayır yanıyor."