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Giriş Tarihi: 18.1.2022 08:59 Son Güncelleme: 18.1.2022 08:59

Ateş Ölçerde LO Ne Demek? Ateş Ölçerdeki LO Mesajının Anlamı Nedir?

Ateş Ölçerde LO Ne Demek? Ateş Ölçerdeki LO Mesajının Anlamı Nedir?

Günümüzde Covid-19 da olmak üzere pek çok bulaşıcı virüs kaynaklı hastalık bulunmaktadır. Son zamanlarda artan vakalardan dolayı ateş ölçer kullanımı artmıştır. Bunun nedeni ise Covid-19 gibi pek çok hastalığın belirtileri arasında yüksek ateş bulunmaktadır. Bu bağlamda insanlar ateş ölçerle ilgili pek çok soruya cevap aramaktadır. Ateş ölçerde LO mesajı gibi bazı uyarılar alınmaktadır. Buna göre ateş ölçerde LO ne demek? Ateş ölçerdeki LO mesajının anlamı nedir?

Hastalıkları incelediğimizde, bakteri ve virüs kaynaklı hastalıklarda çoğunlukla en önemli belirti ateşin yükselmesidir. Ayrıca sadece bunla kalmayıp geçmişten günümüze tıp biliminin de temeli ateşli hastalıklara dayanmaktadır. Vücudumuzun belirli bir sıcaklık aralığında bulunması gereklidir. Bu sıcaklık aralığı bazı ölçümlerde birbirinden farklı çıksa da genel olarak 36.5-37.5 dereceleri arasında olmak zorundadır. Aksi halde istenmeyen pek çok durum ortaya çıkmaktadır.

Ateş Ölçerde LO Ne Demek?

Ateş ölçümü tıp biliminde oldukça önemli bir yöntemdir. Çünkü vücudumuzun belirli sıcaklık değerlerinde olması gereklidir. Eğer bu sıcaklık değerleri dengesiz olursa vücudumuzu düzenleyen birçok enzim olumsuz etkilenecektir ve aktiviteleri duracaktır. Bu durumda vücudumuzdaki tüm sistemler bozulacaktır.

Temassız alın kızılötesi termometrelerde LO adı altında bir uyarı mesajı ekrana çıkmaktadır. Bu mesajın gelmesinin pek çok nedeni bulunmaktadır. Fakat genel olarak LO, vücut modunda ya 32°C (90°F)'den düşük ya da yüzey modunda 0°C (32°F) düşük ölçüm aralığı seçildiğini belirtmektedir.

Ateş Ölçerde LO Hatası Nasıl Düzeltilir?

Temassız alın kızılötesi termometre kullanılırken bazen LO hatası alınmaktadır. Bu hatanın pek çok nedeni bulunmaktadır. Bu hatayı düzeltmek içinse bazı öneriler bulunmaktadır. Temassız alın kızılötesi termometrelerde oluşan LO hatasının nedenleri ve çözüm önerileri aşağıda verilmiştir:

  • İlk olarak ter, saç ısınının ölçülmesine engel olmuş olabilir. Bu durumda ısıyı tekrar ölçmeden önce terin ölçüme engel olmamasını sağlayın.
  • Isı ölçümüne hava akımı engel olmuş olabilir. Burada ise hava akımının olmadığı bir yerde ölçüm yapın veya hava akımını engelleyin.
  • Ölçüm yapılan mesafe uzak kalabilir. Standart ölçüm mesafesi olan 5 ila 15 cm aralığına dikkat ediniz.
  • Yüksek veya düşük sıcaklıktaki bir odaya girilmiş olunabilir. Bu durumda yaklaşık 10 dakika bekleyerek ısı alışverişinin sonlanmasını sağlayın.

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Ateş Ölçerde LO Ne Demek? Ateş Ölçerdeki LO Mesajının Anlamı Nedir?
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