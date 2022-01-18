Ateş Ölçerde LO Ne Demek? Ateş Ölçerdeki LO Mesajının Anlamı Nedir?

Hastalıkları incelediğimizde, bakteri ve virüs kaynaklı hastalıklarda çoğunlukla en önemli belirti ateşin yükselmesidir. Ayrıca sadece bunla kalmayıp geçmişten günümüze tıp biliminin de temeli ateşli hastalıklara dayanmaktadır. Vücudumuzun belirli bir sıcaklık aralığında bulunması gereklidir. Bu sıcaklık aralığı bazı ölçümlerde birbirinden farklı çıksa da genel olarak 36.5-37.5 dereceleri arasında olmak zorundadır. Aksi halde istenmeyen pek çok durum ortaya çıkmaktadır.

Ateş Ölçerde LO Ne Demek?

Ateş ölçümü tıp biliminde oldukça önemli bir yöntemdir. Çünkü vücudumuzun belirli sıcaklık değerlerinde olması gereklidir. Eğer bu sıcaklık değerleri dengesiz olursa vücudumuzu düzenleyen birçok enzim olumsuz etkilenecektir ve aktiviteleri duracaktır. Bu durumda vücudumuzdaki tüm sistemler bozulacaktır.

Temassız alın kızılötesi termometrelerde LO adı altında bir uyarı mesajı ekrana çıkmaktadır. Bu mesajın gelmesinin pek çok nedeni bulunmaktadır. Fakat genel olarak LO, vücut modunda ya 32°C (90°F)'den düşük ya da yüzey modunda 0°C (32°F) düşük ölçüm aralığı seçildiğini belirtmektedir.

Ateş Ölçerde LO Hatası Nasıl Düzeltilir?

Temassız alın kızılötesi termometre kullanılırken bazen LO hatası alınmaktadır. Bu hatanın pek çok nedeni bulunmaktadır. Bu hatayı düzeltmek içinse bazı öneriler bulunmaktadır. Temassız alın kızılötesi termometrelerde oluşan LO hatasının nedenleri ve çözüm önerileri aşağıda verilmiştir: