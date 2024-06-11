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Haberler Eğitim Haberleri Ateş Püskürmek Ne Demek? Ateş Püskürmek Deyiminin Anlamı ve Cümle Örneği
Giriş Tarihi: 11.6.2024 15:24 Son Güncelleme: 11.6.2024 15:24

Ateş Püskürmek Ne Demek? Ateş Püskürmek Deyiminin Anlamı ve Cümle Örneği

Cümlenin ifade edilişine anlam katan, çoğunun gerçek anlamından farklı bir anlamı bulunan kalıplaşmış sözcük topluluğuna deyim denir. Türkçe’de pek çok deyim ve atasözü bulunmakla birlikte bunların kullanım alanları da oldukça geniş ve yaygındır. Günlük kullanımda en sık karşılaşılan deyimler arasında ise “ateş püskürmek” deyimi gelmektedir. Kısaca özetlenirse; çok öfkelenmek, çok kızmak manasını taşır. Peki, ateş püskürmek deyiminin anlamı nedir? İşte ateş püskürmek deyimi TDK açıklaması ve cümle içinde örnekler.

Ateş Püskürmek Ne Demek? Ateş Püskürmek Deyiminin Anlamı ve Cümle Örneği

"Ateş püskürmek " deyiminin anlamı araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Bir kişinin bir durumdan ötürü çok sinirlenmesi ve öfkelenmesi, kızıp kötü şeyler söylemesi manasına gelen ateş püskürmek deyimi, günlük kullanımda da sıkça karşılaşılan ve tercih edilen deyimler arasında yerini alıyor. Bilindiği üzere deyimler; cümlelerin anlamını pekiştirip zenginleştirmekle birlikte anlamı da kuvvetlendirip bütünleştirmektedir. Peki; ateş püskürmek deyiminin anlamı nedir? İşte TDK açıklaması ve cümle örnekleri.

ATEŞ PÜSKÜRMEK DEYİMİNİN ANLAMI

Kişinin kendini kontrol edemeden çok fazla öfkelenmesi.

ATEŞ PÜSKÜRMEK DEYİMİ NE DEMEK?

Çok öfkelenmek, çok kızmak, kızıp kötü sözler söylemek.

ATEŞ PÜSKÜRMEK DEYİMİ İÇİN CÜMLE ÖRNEKLERİ

  • Babası ateş püskürmekteydi, çocuksa bir köşeye sinmişti.
  • Öğretmen bugün okulda yaptıklarınızı öğrendikten sonra adeta bize ateş püskürdü.'
  • O kadar büyük bir hata yaptı ki patronu ateş püskürdü.
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Ateş Püskürmek Ne Demek? Ateş Püskürmek Deyiminin Anlamı ve Cümle Örneği
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