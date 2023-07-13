Ateşten Gömlek Karakterleri - Ateşten Gömlek Kahramanlarının İsimleri, Özellikleri ve Karakter Analizi

Ateşten Gömlek karakterleri ile Millî Mücadelenin ve milli ruhun hem kadında hem de erkek de nasıl baş gösterdiğini anlarız. Ateşten Gömlek kişileri vatan için kendisini feda eden insanlardır. Kimi gönülden hemşire olmayı kimi de gönülden asker olmayı istemiş insanlardır. Ateşten Gömlek karakter analizi yapıldığında bu durumların Adıvar tarafından en güzel şekilde işlendiğini görürüz. Ateşten Gömlek kahramanları ve özellikleri sayesinde Kurtuluş Savaşı tarihine yakın perspektiften bakma imkânı buluruz.

Ateşten Gömlek Karakterleri

Ateşten Gömlek romanının yazarı Halide Edib Adıvar'dır. Kendisinin ne kadar iyi bir yazar olduğunu Ateşten Gömlek romanı sayesinde görmekteyiz. Okuyucuya hissettirdiği duygular, onun kaleminin usta olduğunu gösterir. Kurtuluş Savaşı yıllarını ve Millî Mücadeleyi yakından tanımamıza yardımcı olur. Kendisi sadece bununla kalmaz. O dönemde yaşanan bir aşkı da Adıvar'ın romanında görme şansı buluruz. Adıvar sanki Ateşten Gömlek romanındaki karakterleri ince ince dokumuştur. Sanki her karakter tam olması gerektiği yerdedir. Karakterler üzerinde böyle bir özelliğin var olması, onları daha yakından tanımak istememize yol açmıştır.

Ateşten Gömlek Kahramanlarının İsimleri

Ateşten Gömlek karakterlerine birer kahramanlardır demek yanlış olmayacaktır. Bu karakterler Millî Mücadelede yer almış karakterlerdir. Kimisi gönüllü olarak hasta bakıcısı, hemşire olmayı istemiştir. Kimisi de gönüllü olarak asker olmayı, savaşmayı istemiştir. Karakterlerin vatan için yapmış olduğu bu uğraşlar, onları kahraman ilan etmemize yeterdir. Bu kahraman karakterlerin isimleri ise şu şekildedir:

Ayşe

Cemal

Peyami

İhsan

Kezban

Mehmet Çavuş

Ateşten Gömlek Karakterlerinin Özellikleri

Ateşten Gömlek romanındaki karakterlerin özellikleri, kitapta ifade edilmeye çalışılan olay örgüsünü anlamamızı sağlayacaktır. Her bir karakterin farklı özellikleri vardır ve kitapta aynı olay örgüsü içerisinde yer alan karakterlerdir. Karakterleri daha iyi anlamak için özelliklerine sıra sıra değineceğiz.

Ayşe Karakteri

Ayşe karakteri, yaşadığı her olumsuz olaya rağmen dimdik ayakta durmuş ve Millî Mücadelenin içerisinde yer almıştır. En yakınlarının yani ailesinin vefatına şahit olmuştur. Bu acıya rağmen Kurtuluş Savaşı için elinden geleni yapmıştır. Yardımlarıyla bazen onu hemşire olarak tanımamızı sağlamıştır. Bazen de hasta bakıcı. Ayşe karakterinin diğer bir özelliği ise savaş yıllarında arada kaldığı aşk döngüsüdür.

Cemal Karakteri

Cemal karakteri aslında Ayşe karakterinin vatan aşkının nereden geldiğini bizlere gösterir. Çünkü Cemal karakteri bir askerdir. Millî Mücadeledeki önemli subaylardandır. Aynı zamanda Ayşe karakterinin abisi olarak da karşımıza çıkmaktadır.

Peyami Karakteri

Peyami karakterini romanda sıkça okuruz. Kendisini hem bir asker hem de aşkını itiraf edemeyen bir subay olarak görürüz. Bu aşkın sahibi ise Ayşe'dir.

İhsan Karakteri

İhsan karakterini gördüğümüz nokta da yine Millî Mücadeledir. Her karakterde olduğu gibi İhsan da savaş için büyük uğraşlar vermiştir. Peyami ile ortak noktası aynı kadına yani Ayşe'ye âşık olmasıdır.