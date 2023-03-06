Athena Ne Tanrısı? Mitolojide Tanrıça Athena Neyi Temsil Eder ve Hikayesi Nedir?

Athena ne tanrısı sorusu; geçmiş dönem uygarlıkların çok tanrılı dini inanç sistemlerinde yer alan tanrı ve tanrıça özelliklerinin incelenmesi açısından oldukça mühimdir. Athena ve Poseidon aşkı ve hikayesi de konu ile ilgili olarak ilgi çeken ve araştırılmakta olan konulardan bir tanesidir. Dilerseniz Athena Zeus'un kızı mı birlikte inceleyelim...

Athena Ne Tanrısı?

Tanrıça Athena, Yunan mitolojisi içerisinde zekâ, strateji, sanat, strateji, barış ve ilham tanrıçası olarak ifade edilmektedir. Ayrıca Yunan mitolojisi içerisinde isimlendirmesi Athena olan tanrıça, Roma mitolojisi içerisinde ise Minerva ismi ile ifade edilmektedir. Tanrıça Athena'nın babası, Yunan mitolojisindeki tanrıların başı olan tanrı Zeus'tur. Annesi ise Yunan baş tanrısı Zeus'un ilk eşi ve de hikmet tanrıçası olarak ifade edilen tanrıça Metis'tir. Athena, Yunan mitolojisi içerisinde oldukça ünlüdür ve sanat, akıl, savaş, sulh ve strateji olguları ile bütünleştirilen bir tanrıçadır. Ama burada bilinmesi gereken şey; Athena'nın savaş tanrıçası olarak belirtildiğinde akla savaş, vahşet, ölüm ve kan betimlemelerinin gelmemesi gerektiğidir. Bunun sebebi ise, bu özelliklerinin tümünün aslında Athena ile birlikte tanımlanmamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca geçmiş dönem kaynakları içerisinde tanrıça Athena'nın diğer ismi ''Pallas'' olarak geçmektedir.

Mitolojide Tanrıça Athena Neyi Temsil Eder?

Tanrıça Athena bilinene göre; deneyimi ile ve stratejisi ile ün salmıştır. Tanrıça Athena, savaş tanrısı Ares'in tam zıttı bir karakterdedir. Ares amacı olmayan, kaba kuvvete ve şiddete dayalı savaşı simgeler iken, Athena ise her daim barıştan yana olmuştur. Athena, bilinenin tam aksine savaşı, kanı, vahşeti ve şiddeti değil; akıl gücüne, aklın ön planda olduğu mücadele biçimine dayalı olan erdemli bir savaş çeşidini simgelemektedir. İki tanrı arasındaki bu farka göre de; Ares amaç dışı savaş sevdasından ötürü, genel olarak bozguna uğramaktadır ama Athena; kendi bilgeliği ve bu bilgeliğin oluşturmuş olduğu zekası ile savaşların altından zafer ve galibiyetle kalkmaktadır. Tanrıça Athena, çeşitli Yunan kentlerinin, özellikle de Atina kentinin savunucu tanrıçası olarak kabul görülmüştür. Athena'nın tasviri ise genel açıdan, bir miğfer takarak avucunda da bir mızrak ile tasvir edilmiş biçimde betimlenmiştir. Tanrıça Athena'nın başlıca sembolleri ise; yılanlar, baykuş, Gorgoneion ve zeytin ağaçları yer almaktadır, temsili bu şekilde yer edinmiştir.

Tanrıça Athena'nın Hikayesi Nedir?

Antik dönemde geçen hikayeye göre günün birinde fakir bir balıkçı, deniz köşesinde yaşlı bir erkek görmüştür. Görülen erkek aç, yorgun ve yaşlıdır. Balıkçıdan yardım isteyen bu adam, balıkçı tarafından alınır, eve götürülür. Yemeğini, suyunu yaşlı adamla paylaşan balıkçı, yaşlı adam tarafından; ''sen iyi niyetli birisin, seni ödüllendirmek istiyorum'' sözlerini duyar. Bu sözlerden sonra yaşlı adam aniden denizler tanrısı olan Poseidon'un suretine bürünerek, balıkçıya; ''köyünüzün tanrısı kim balıkçı?'' der. Balıkçıdan aldığı cevabın ardından Poseidon; köyün tanrısının erkek kardeşi Zeus'un kızı olan Athena olduğunu öğrenir. Bu olanları duyan Athena köye gelerek, köyün kendisine ait olduğunu iddia eder ve Poseidon ile Athena anlaşmazlık sonucunda tartışır. Bu olay sebebi ile araya Zeus girer ve bir çözüm olarak, bunu bir yarışma ile sonuçlandıralım der. Köye en güzel ve iyi hediyeyi verebilecek olan tanrı, bu köyün tanrısı olacaktır diyerek Zeus, yarışmayı başlatır. Poseidon bu duruma istinaden, denizlerden dört adet harika at getirir ve bu dört at dünyadaki en hızlı dört attır, bunlar ile dünyanın bir ucundan diğer ucuna gidebilirsiniz der. Athena ise, elinde tutmuş olduğu asayı çevrede bulunan bir kayanın üzerine vurarak oradan, bir çeşit çalıya benzeyen bir ağaç yaratır. Bunu gören Poseidon güler ama Athena hınzır bir gülümseme üslubu ile anlatır, köylüye dönerek; ''Bu ağacın adı zeytin ağacıdır. Bu ağaç yüzyıllar boyunca hayatta kalır, yeşerttiği meyveleri yeşilken yahut karardığı zaman ekmeğin arasına koyarak yiyebilirsiniz. Dilerseniz, meyvesini ezer yağ yapabilirsiniz. Çekirdeğinden ise elyaf üretebilirsiniz.'' Buna göre ise, en faydalı hediyeyi Athena'nın verdiğine hükmeden Zeus, yarışmayı kazanan tanrının Athena olduğunu belirtmiştir. Bu köyün tanrısı Athena olmuştur. Yani, Atina.