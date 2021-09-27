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Giriş Tarihi: 27.9.2021 10:25

Atik Eş Anlamlısı Nedir? Atik Kelimesinin Eş Anlamlısı

Atik Eş Anlamlısı Nedir? Atik Kelimesinin Eş Anlamlısı

Çabuk davranan insanlardan bahsederken kullandığımız ‘atik’ kelimesi, gündelik hayatta kullandığımız pek çok kelime gibi anlamdaşı olan bir kelimedir. Eş anlamlısı da atik kadar çok kullanılır ve karşımıza çıkabilir. Atik kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Dilimize Arapçadan geçen 'atik' kelimesinin 1 tane eş anlamlısı bulunmaktadır. Bu kelime de en az atik kelimesinin kendisi kadar çok kullanılmaktadır. Eş anlamlı kelimeler aynı zamanda birbirlerinin yerine kullanılabilen, aynı anlamı taşıyan kelimelerdir. Bu kelimeleri öğrenmek kelime haznemizi geliştirebilir. Peki atik eş anlamlısı nedir?

ATİK KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI

Atik kelimesinin eş anlamlısı "çevik" kelimesidir. Dilimize Farsçadan geçen çevik kelimesini, atik kelimesiyle aynı anlamı taşıdıkları için birbirlerinin yerine kullanılabilirler. Cümlede de herhangi bir anlam bozukluğuna sebep olmazlar.

Atik kelimesinin İngilizce dilindeki karşılığı ise "agile" kelimesidir.

ATİK KELİMESİNİN ANLAMI

Atik kelimesinin Türk Dil Kurumu güncel Türkçe sözlüğe göre anlamı şudur:
"Çabuk davranan, çevik"

ATİK KELİMESİ CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM

  • İri cüsseli olmasına rağmen çok atik bir gençti.
  • Bu işi alabilmen için atik davranmalı ve onların gözüne girmelisin.
  • Hiç atik bir insan değildi, aksine her zaman her yere geç kalırdı.

ATİĞİN EŞ ANLAMLISI CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM

  • "Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim." -Mustafa Kemal Atatürk
  • Çevik insanlara her zaman gıptayla bakmışımdır.
  • Polis olmayı düşünüyorsan dikkat etmen gereken bir şey de çevik hareketlere ve iyi reflekslere sahip olmaktır.

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Atik Eş Anlamlısı Nedir? Atik Kelimesinin Eş Anlamlısı
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