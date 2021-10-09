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Giriş Tarihi: 9.10.2021 10:31

Atık Eş Anlamlısı Nedir? Atık Kelimesinin Eş Anlamlısı

Atık Eş Anlamlısı Nedir? Atık Kelimesinin Eş Anlamlısı

Dil bilgisi derslerinin vazgeçilmez konularından biri olan eş anlamlı sözcükler aslında günlük hayatımızda sıklıkla karşılaştığımız ve kullandığımız kelimelerdendir. Yazılışları ve okunuşları birbirinden bambaşka olmasına rağmen birbirleri ile aynı anlamı taşıyan kelime ya da kelime gruplarına eş anlamlı kelimeler denilmektedir. Öyle kelimeler vardır ki bu sözcüklerin anlamlarını taşıyan başka hangi sözcükler var diye merak ederiz. Atık sözcüğü de bu kelimelerden biridir. Peki atık eş anlamlısı nedir?

Atık kelimesi atmak fiilinden türetilmiş Türkçe bir sözcüktür. Atmak kelimesi eski Türkçede geçmekte ve kaynağını Uygurcadan almaktadır. Araştırmalara göre atmak kelimesinin tarihte geçtiği ilk metin Uygurca yazılmış Maniheist metinlerdir ve 900 yılından önce yazıldığına inanılmaktadır. Metinde atmak kelimesi "taş alıp Zruşç burxanağ attılar" şeklinde geçmektedir. Peki, atık eş anlamlısı nedir? İşte atık kelimesinin eş anlamlısı…

ATIK EŞ ANLAMLISI

Atık kelimesinin Türkçe bir sözcüktür. Bu husus ile akıllarda bu sözcük nasıl türedi sorusu oluşması muhtemeldir. Türkçe dili çok üretken bir dildir ve bu üretkenliğini yapım eklerinden almaktadır. Kelimelerin kök ve gövdelerine gelen bu ekler ile sözcükler başka anlamlar kazanır. Dilimizde bulunan yapım ekleri dört çeşittir: fiilden fiil yapma ekleri, isimden isim yapma ekleri, fiilden isim yapma ekleri ve isimden fiil yapma ekleri. Atık kelimesi ise atmak kelimesinin sonuna –ak/-ek yapım eklerinin gelmesi ile türemiştir. Bu ekin başlıca işlevi o hareketle yapılan şeyi karşılamak anlamına gelen isimleri türetmektir.

Atık kelimesinin eş anlamlısı Türk Dil Kurumu'na göre atılmış ya da atılandır. Yani atığın eş anlamlısı olarak atılmış veya atılan sözcükleri kullanılabilir. Buna ek olarak atık eş anlamlısı olarak ise kimi zaman çöp kelimesi de kullanılmaktadır.

ATIK NE DEMEK? TÜRK DİL KURUMU'NA GÖRE ATIK TANIMI

Atık kelimesinin Türk Dil Kurumu'na göre iki çeşit isim bir çeşit de sıfat anlamı bulunmaktadır. Türk Dil Kurumunca atık kelimesinin ilk anlamı hastane, ev, fabrika gibi yerlerde kullanılmış, artık işlenemez veya çevre için zarar oluşturan her türlü madde anlamıdır. Atık sözcüğünün ikinci anlamı ise üretimden tüketime kadar olan tüm aşamalarda ortaya çıkan ve kullanıcının artık işine yaramayan maddelerin tamamıdır. Son olaraksa atık kelimesi bir ismin önüne onu tanımlamak için geldiğinde yanı sıfat olduğunda atılmış, atılan anlamını taşımaktadır.

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Atık Eş Anlamlısı Nedir? Atık Kelimesinin Eş Anlamlısı
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