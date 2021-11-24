Türkçe diline Arapçadan çok fazla kelime girmiştir. Bu kelimeler kimi zaman türeyerek günümüze ulaşırken, kimi zamanda direkt olarak dilimize yerleşmiştir. Atık kelimesi ise atik kelimesinden türemiştir ve günümüzde sıkça kullanılmaktadır. Bu yüzden, Atık eş anlamlısı nedir? Atık kelimesinin eş anlamlısı ile nasıl cümleler kurulur sorularının cevaplarını sizler için hazırladık.

Atık kelimesinin anlamı

Dilimize Arapçadan geçen atık kelimesinin iki anlamı vardır. Bir kimya terimi olarak da kullanılan atık kelimesinin Türk Dil Kurumu'na göre ilk tanımı kimyasal işlemlerden sonra geride kalandır. Bir diğer tanım ise gıdadan sanayiye yapılan işlemlerden sonra atılması gereken ve kullanılmayacak durumda olan tüm maddelerdir.

Atık kelimesinin eş anlamlısı

Türk Dil Kurumu'na göre, ilk tanımı kimyasal işlemlerden sonra geride kalandır. Bir diğer tanım ise gıdadan sanayiye yapılan işlemlerden sonra atılması gereken ve kullanılmayacak durumda olan tüm maddeler olarak tanımlanan atık kelimesinin net bir eş anlamlı ifadesi bulunmamaktadır. Kimi kesimler tarafından bu kelimenin eş anlamlısı olarak çöp kelimesi kullanılabilir. Böylece özellikle gıda maddelerinde kullanılmayacak durumda ve atılacak olanları ifade ederken atık yerine çöp kelimesini kullanabilir. Bu kelime de cümle içerisinde kullanıldığı takdirde yanlış bir anlama yol açmayacağı için tercih edilmesinde bir sorun gözükmemektedir. Kökeni Arapça olan atık kelimesi yerine kullanılabilecek çöp kelimesinin ise kökeninin Türkçe olduğu ifade edilebilir.

Atık kelimesinin cümle içinde örnek kullanım

Fabrika atıkları dereye atıldığı için su kirliliğine yol açıyordu.

Pazardan toplanan atıklar, gün sonunda geri dönüşüm fabrikasına gönderiliyordu.

Evsel atıkların önüne geçmek için atıkların hepsini ayrıştırıyordu.

Sanayi atıkları, geri dönüştürülmediği takdirde çevreye büyük zararlar vermektedir.

Atık kelimesinin eş anlamlısı cümle içinde örnek kullanım