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Giriş Tarihi: 13.2.2023 14:59 Son Güncelleme: 13.2.2023 15:00

Atıl Ne Demek? Atıl Durumda Kalmak Ne Anlama Gelir?

Atıl kelimesi karşınıza çıktığında atıl ne demek diye merak edebilirsiniz. Atıl ne anlama gelir sorusuna cevap bulmak adına öncelikle sözlük araştırması yapabilirsiniz. Bu kapsamda TDK sözlüklerinden istifade edebilirsiniz. Atıl durumda ne demektir şeklinde arama motorlarına yazdığınızda da cevap aradığınız konuya yönelik istediğiniz cevabı bulabilirsiniz. Konu ile ilgili merak ettiklerinizi sizin için araştırdık ve yazımızda derledik.

Atıl Ne Demek? Atıl Durumda Kalmak Ne Anlama Gelir?

Atıl sözcüğü esasında günlük hayatta da yaygın olarak kullanılan kelimelerden biridir. Atıl ne demek konusunu bu eksende ele alabilirsiniz. Atıl ne anlama gelir sorusuna cevap bulduğunuzda da kelimeyi çok daha bilinçli şekilde kullanabilirsiniz. Atıl kelimesinin cümle içinde kullanımı da kelimenin anlamını kavramanız açısından önemli bir husustur. Atıl durumda ne demektir sorusunun cevabı için yazımızın devamını okuyabilirsiniz.

Atıl Ne Demek?

Atıl kelimesi günlük hayatta dahi yaygın olarak kullanılan bir sözcüktür. Atıl, en temel anlamı ile "eskimiş" demektir. Bunun yanında söz konusu kelimenin uyuşuk ya da tembel anlamı da vardır. Bazı kaynaklarda ise boş, işsiz, güçsüz ya da aylak şeklinde de çevirisi yapılmıştır.

Atıl kelime kökü itibariyle Arapça kökenlidir. Zaman içerisinde Türkçede de bu kelime yaygın olarak kullanılmıştır. Günümüzde de bu kelimenin sıklıkla kullanıldığı görülmektedir. Türk Dil Kurumu kaynaklarında da atıl sözcüğünün anlamı etkisiz, işe yaramaz, tembel, boş, aylak şeklinde yer almaktadır.

Atıl Durumda Ne Demektir?

Atıl kelimesi genellikle atıl durumda şeklinde kullanılır. Bir şeyin atıl durumda olması onun boş olduğu anlamına gelir. Bu kapsamda aşağıdaki cümle yapılarını inceleyerek atıl kelimesinin ifade ettiği anlamı daha iyi anlayabilirsiniz.

  • Depoda atıl durumda olan lastikleri alarak arabasına taktırdı.
  • Atıl duran kıyafetleri yardıma muhtaç kişilere verebilirsiniz.
  • Atıl durumda olan eşyalar için yardım merkezine başvuru yaptı.
  • Yeni eşya almak yerine arkadaşının atıl durumdaki koltuklarını evine getirdi.

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